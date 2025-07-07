В Рязани на улице Соборной в здании лаунж-бара произошел взрыв, один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в оперштабе Рязанской области.

«По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж», — говорится в посте.

СУ СК России по Рязанской области сообщает, что на месте происшествия работают следователи.

Baza пишет, что взрыв прогремел в игровом клубе после того, как один из посетителей бросил в помещение гранату.

Mash уточняет, что инцидент произошел у ТЦ «Малина» в лаунж-баре, один из клиентов которого «принес боевую гранату, замаскированную под газовую горелку по типу зажигалки». Посетитель считал, что граната муляж, она взорвалась «из-за неосторожного обращения».

Shot пишет, что гранату принес 18-летний парень, который считал, что граната — муляж, и хотел показать ее друзьям.

«Ему оторвало руку, сейчас он в реанимации. Еще трое пострадавших госпитализированы, один человек погиб», — уточняет телеграм-канал.

Телеграм-канал «Атипичная Рязань 18+» излагает чуть иную версию событий. По его данным, посетитель притащил гранату в бар и дал другому «посмотреть», обозначив ее как муляж. «Кто смотрел, тому оторвало кисть. Сосед погиб. Трое других оказались посечены осколками», — говорится в посте.