Словом 2023 года в Германии выбрали Krisenmodus, что в переводе на русский означает «кризисный режим» или «кризисное состояние». Об этом говорится в заявлении на сайте Общества немецкого языка (GfdS) в Висбадене.

Как отметила глава GfdS Андреа Эвельс, список слов года отражает «мрачную реальность».

«Кризисы были всегда. Но в этом году кризисы и способы их преодоления, похоже, достигли кульминации. <…> На смену еще не преодоленным кризисам, таким как изменение климата, российско-украинский [вооруженный конфликт] и энергетический кризис, приходят новые кризисы», — отметили в GfdS, назвав среди новых кризисов войну Израиля с движением ХАМАС и инфляцию.

На втором месте в списке из десяти слов года оказалось понятие Antisemitismus («антисемитизм»), которое, как отметили в GfdS, означает для Германии «отнюдь не новое явление».

В организации объяснили, что произошедшее в октябре нападение радикального движения ХАМАС на Израиль показало, что в Германии существует «не только правый, но и леворадикальный антисемитизм».

На третьем месте в списке слов — прилагательное leseunfähig, которое переводится как «не умеющий читать». Такой выбор лингвисты объяснили тем, что навыки чтения у населения не в лучшем состоянии, и ситуацию, вероятно, усугубили закрытие школ во время пандемии и плохой уровень среди мигрантов.

Согласно недавним исследованиям, минимальным стандартам по чтению не соответствуют до 31% четвероклассников, отметили в Обществе немецкого языка. Кроме того, выбор этого прилагательного обусловлен и ситуацией со способностью населения к пониманию более сложных текстов, с которой у все большего числа людей возникают трудности, подчеркивается в пресс-релизе.

«Список [слов] отражает реальность, а реальность в настоящее время довольно мрачная», — сказала глава GfdS Андреа Эвельс (цитата по ARD).

Эксперты Общества немецкого языка (GfdS) объявляют слово года ежегодно, начиная с 1977 года. В прошлом году словом года объявили в Германии термин zeitenwende («смена эпох»), который канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз использовал, говоря о российской военной операции на Украине.