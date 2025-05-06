Компания NtechLab совместно с регионами запустила всероссийский патриотический проект «Отражение героя» накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Технологии ИИ найдут в каждом из россиян сходства с историческими личностями. В проекте можно поучаствовать в Москве и Волгограде, а вскоре и в Курске. Об этом RTVI сообщила пресс-служба компании.

Для участия в проекте необходимо подойти к брендированным стойкам, со встроенными экраном и камерой ИИ, которая отсканирует лицо пользователя и найдет максимального схожего с ним исторического героя России. В базе проекта более двух тысяч исторических личностей из героев ВОВ, военных, ученых, писателей, композиторов, политиков и артистов, уточнили в NtechLab.

«Пользователь видит на экране не только портрет героя и процент схожести с ним, по мнению ИИ, но и может ознакомиться с его славной биографией», — говорится в сообщении NtechLab.

В Москве стелы установлены на территории ВДНХ в следующих локациях:

— в инфоцентрах у главного входа и в парке аттракционов «Орион»;

— в павильонах №34 Центр «Космонавтика и авиация» и №58 «Земледелие»;

— в «Доме российского кухни» и в «Доме культуры».

В Волгограде стела установлена в Музее-панораме «Сталинградская битва».

«Проект „Отражение героя“ с помощью алгоритмов искусственного интеллекта должен познакомить людей с героической историей России и ее великими деятелями. Первыми поучаствовать в этом уникальном проекте смогут жители Москвы, Волгограда и Курска. Также подключиться к инициативе выразили желание и другие регионы страны, где в самое ближайшее время появятся стелы «Отражение героя», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

В компании отметили, что проект разработан на основе их продукта по распознаванию лиц и силуэтов Ntechlab FindFace Multi, импортные библиотеки, компоненты и ПО отсутствуют. В Ntechlab добавили, что готовы поставить подобные стелы всем желающим регионах в формате «под ключ» в короткие сроки.