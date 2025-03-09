Властям Южной Осетии «рано или поздно» придется повысить пенсионный возраст для жителей республики. Об этом в интервью Sputnik заявил министр труда и социальной защиты страны Олег Гаглоев. Тем самым, по его словам, пожилым гражданам будет предоставлена возможность продолжить трудовую деятельность.

«Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. В этом отношении мы сильно отстаем от России и других стран», — сказал чиновник.

Гаглоев утверждает, что многие жители Южной Осетии на момент выхода на пенсию хотят продолжать работать. «Почему бы не предоставить им такую возможность?» — рассуждает министр. Сейчас пенсионный возраст в республике составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Кроме того, по его словам, повышение пенсионного возраста «положительно скажется на бюджете социального фонда — и, соответственно, на размерах пенсий».

Сейчас средняя пенсия в республике составляет 9,5 тысячи рублей, максимальная пенсия по инвалидности I группы — 11 тысяч рублей, а по старости — 10 250 рублей. Эти суммы, отметил Гаглоев, «маленькие — существенно ниже прожиточного минимума», поэтому республике «есть куда расти».

«Мы в этом направлении стараемся работать, хотя есть определенные сложности», — признал чиновник. Ранее он сообщал, что пенсионные расходы в Южной Осетии в 2025 году составят порядка 1 млрд рублей. В 2024 году на эти выплаты было потрачено 725 млн рублей.

Гаглоев сообщил, что на сегодняшний день пенсию в Южной Осетии получают 6309 человек. Более половины (до 65%) из них являются получателями российских пенсий.

«Количество пенсионеров в ближайшие годы будет однозначно расти, причем большими темпами», — спрогнозировал министр.

Он уточнил, что за последние пять лет — с конца 2019 года по конец 2024 года — прирост численности пенсионеров в республике составил порядка 35%. Предстоящий скачок, по словам Гаглоева, будет обусловлен демографической ситуацией (подходит срок выхода на пенсию большого количества родившихся в определенные годы граждан), низким пенсионным возрастом и ростом числа местных жителей без стажа работы в России и СССР. «Эти люди в итоге будут получать пенсию уже в Южной Осетии», — пояснил глава Минтруда.

У российской стороны к Южной Осетии есть претензии по поводу пенсионных средств, перечисленных в республику уже умершим пенсионерам, о смерти которых не поступало уведомлений. По данным правительства РФ, в 2016-2024 годах «излишне полученные суммы пенсий и доплат к ним» составили 37 732 800 рублей.

В феврале 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Южной Осетией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в республике. В пояснительной записке к документу говорилось о необходимости решения вопроса по поводу возврата югоосетинской стороной «излишне полученных пенсий в связи со смертью пенсионера из-за несвоевременности извещения о факте его смерти лицами, обладающими этой информацией».