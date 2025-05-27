Сборная России займет первое место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), несмотря на отстранение от международных соревнований с 2022 года. Это связано с особенностью подсчета очков в организации.

Сейчас на сайте IIHF размещены списки, актуальные на апрель 2025 года. В них приведен рейтинг команд, которые участвуют под эгидой международной организации. Отдельно указаны данные отстраненных сборных — России и Беларуси.

Однако, несмотря на запрет участвовать в международных соревнованиях, по итогам чемпионата мира россияне получат 1 520 очков как бронзовый призер турнира, так как на момент отстранения сборная занимала третье место в рейтинге. Теперь в активе сборной России 3 990 баллов.

Сборная Канады из-за проигрыша Дании в четвертьфинале опустится на четвертое место (3 935 очков). Американские хоккеисты, которые стали чемпионами мира (впервые с 1960 года), таким образом на самом деле займут второе место (3 985 баллов). На третьей позиции расположатся швейцарцы (3 975 очков).

Рейтинг IIHF используется для оценки силы национальных сборных по хоккею и составляется на основе их выступлений на крупнейших международных турнирах за последние четыре года — чемпионатах мира и Олимпийских играх. В расчет идут только соревнования высшего уровня, при этом более свежие результаты имеют больший вес: за текущий год — полная сумма очков, за прошлый — 75%, за турниры двухлетней давности — 50%, за турниры трехлетней давности — 25%. Система расчета рейтинга основана на начислении очков за занятые места. Чемпион мира и Олимпиады получает по 1 600 баллов, серебряный призер — 1 560, бронзовый — 1 520.

В мае 2024 года президент IIHF Люк Тардиф сообщал РИА Новости, что в связи с недовольством различных национальных федераций координационный комитет IIHF предложит правила, более адаптированные к ситуации.

В мае текущего года источник агентства заявил, что на майском конгрессе IIHF в Стокгольме вопрос изменения системы подсчета очков не обсуждался.