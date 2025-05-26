В финале чемпионата мира по хоккею сборная США одержала победу над командой Швейцарии. В последний раз американских хоккеистов признавали чемпионами мира в 1960 году, однако тогда это был формальный титул: команда выиграла Олимпиаду, мировое первенство отдельно в том году не проводили. Последний же настоящий чемпионат мира покорился США в 1933 году.

Основные 60 минут матча не выявили победителя (0:0), судьба золотых медалей решилась в овертайме. Решающую шайбу забросил нападающий команды Buffalo Sabres Тэйдж Томпсон, занимающий четвертое место в списке лучших снайперов NHL.

Это чемпионство стало для американцев третьим в истории страны. Девять раз сборная США получала «серебро» и девять — «бронзу».

Для швейцарцев поражение стало вторым подряд в финалах чемпионатов мира. Сборная ни разу не выигрывала золотые медали.

Самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира стал вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони. В четырех играх он отстоял «на ноль». В играх плей-офф Дженони пропустил шайбу только от США в овертайме.

Турнир проходил в Швеции и Дании, финальные матчи состоялись в Стокгольме.

Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров по решению IIHF с 2022 года.