Черемушкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО 22-летнего студента 4-го курса факультета международных отношений БелГУ Ибрагима Оруджева, пишет «Медиазона»*. Молодого человека обвиняют в прохождении обучения терроризму (статья 205.3 УК РФ). По данным агентства ТАСС, Оруджев полгода готовил поджог военкомата в Москве. Мать студента считает, что обвинение «строится на домыслах».

По информации «Медиазоны»*, уголовное дело против Оруджева было возбуждено 21 ноября. По версии следствия, 10 ноября в 18:00 молодой человек «провел разведку местности… с целью дальнейшего поджога» военкомата на улице Дмитрия Ульянова.

Следствие считает, что студент, вдохновившись идеями запрещенных организаций «Азов»** и «Правый сектор»**, проходил подготовку по обращению с оружием и взрывчаткой.

«Дело основано на рапорте оперуполномоченного ФСБ, где говорится, что Оруджев якобы проводил разведку около военкомата для его поджога с помощью коктейля Молотова», — сказано в публикации.

При этом адвокат Оруджева Татьяна Окушко настаивала, что ее подзащитный всего лишь ходил в ветеринарную клинику «Зоомедик» на улице Дмитрия Ульянова, которая находится рядом с военкоматом.

В подтверждение она предоставила суду чек из клиники от 10 ноября. Адвокат также попросила приобщить ответы Минобороны, военных комиссариатов и прокуратуры, из которых следует, что Оруджев действительно должен был встать на воинский учет в военкомате Академического района.

«Не проводил никакую разведку, а просто хотел узнать режим работы военкомата», — заявила Окушко.

По словам следователя Казадаева, Оруджева проверяют на причастность и к другим преступлениям. Следствие полагает, что студент изучал оружие и взрывчатку, а также идеологию и символику запрещенных организаций.

Дома у Оруджева силовики нашли инструкции с химическими формулами, которые, согласно экспертизе, можно использовать для приготовления коктейля Молотова.

Оруджев 11 ноября дал в ФСБ письменные объяснения, что после начала военной операции на Украине подписался на украинские телеграм-каналы и, согласно рапорту, «изучал символику и идеологию» запрещенных организаций.

Судья также процитировала экспертизу, где говорится, что у Оруджева якобы нашли ежедневник с описанием «Плана Черемуха» о поджоге зданий госорганов.

Сам Оруджев на допросе 21 ноября заявил, что обучение для терроризма не проходил, закон нарушать не планировал. По его словам, военкомат он снимал, так как тот был по пути, кадры делал «для себя».

Адвокат Окушко заявила, что никакой видеозаписи или фотографий военкомата, которые якобы делал Оруджев, в материалах ходатайства нет. Телефон студент добровольно показал сотрудникам полиции, чтобы те увидели, что он только снимал расписание работы военкомата. Защитница считает материал следователя «голословным» и ничем не подтвержденным.

По указанной статье студенту грозит от 15 лет лишения свободы. «Санкция статьи — от 15 лет. За что? За то, что он шел мимо военкомата и сфотографировал режим работы?» — заявила защитница.

Оруджева задержали 10 ноября, а 13 ноября Гагаринский районный суд Москвы арестовал его на десять суток, признав виновным в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), отмечает «Медиазона»*.

Отвезли котов к ветеринару

Мать студента Юлия Оруджева утверждает, что обвинение «строится на чистых домыслах следователя». Женщина рассказала, что 10 ноября они с сыном «повезли вместе котов к ветеринару», причем на поездке настояла она сама, поскольку ей нужна была помощь.

«Подтверждение этому есть. Поехали на такси, приехали в ветклинику, после чего мой сын пошел делать флюорографию. Об этом тоже есть подтверждение. По дороге в поликлинику, по дороге к метро находился военкомат, к которому он пытался прикрепиться на протяжении долгого времени безуспешно. Он подошел к военкомату, сфотографировал график работы», — рассказала женщина (видеозапись приводит SOTAvision*).

По ее словам, после этого к ее сыну подошли сотрудники полиции.

«Сын вручил им телефон в доказательство того, что он ничего плохого не делает. И после этого его задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас ему вменяют то, что он подошел к военкомату и сфотографировал военкомат с целью совершения теракта и делал разведку территории», — сказала она.

Она добавила, что «фотографий этого военкомата полно в интернете, в том числе фотографий улиц и близлежащих домов», поэтому непонятно, «какую ценность могла представлять» конкретная фотография, сделанная ее сыном.

Женщина также утверждает, что ее сын не оказывал сопротивления при задержании. По ее словам, обыск в квартире провели «без постановления», воспользовавшись ее «доверчивостью». Оруджева уверена, что ее сын «никогда бы этого не сделал — никаких терактов, никаких поджогов».

«На него сейчас всех собак повесят просто. <…> Им, видимо, отчетность какая-то нужна», — считает женщина.

Агентство ТАСС передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Оруджев «полгода приходил к военкомату в Академическом районе Москвы и изучал его, чтобы наиболее эффективно поджечь». В один из дней он привлек внимание полицейских, которые его задержали, пишет агентство.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов