Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин забил шайбу в ворота San Jose Sharks в матче регулярного чемпионата НХЛ. Теперь на его счету 887 голов, ему осталось восемь шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:1. У команды россиянина осталось 15 матчей до конца регулярного чемпионата, который завершается 18 апреля.

Кроме того, Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в календарном месяце. В марте он забил 158 шайб (с учетом матча против San Jose Sharks). Тем самым он превзошел известного канадца Гретцки, который 157 раз забивал в декабре.

В НХЛ отметили, что Овечкин забил 181 гол в ворота 181 вратаря, что является рекордом в истории хоккейной лиги. В организации также заявили, что в среднем форвард забивает 0,67 гола за игру и, таким образом, он может обойти Гретцки по количеству заброшенных шайб уже в этом сезоне — в середине апреля.

11 марта Овечкин заявил, что не расстроится, если не побьет рекорд Гретцки, с которым он дружит и много общается: «Получится — получится, не получится — ничего страшного».

На счету Овечкина Кубок Стэнли и победа в трех чемпионатах мира по хоккею (со сборной России, где в свое время он дебютировал как самый молодой игрок — 17 лет).

Контракт россиянина с Washington Capitals истекает летом 2026 года. На вопрос, продлит ли он соглашение с клубом, нападающий ранее ответил: «Думаю, нет».