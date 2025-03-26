Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до пяти голов.

В матче первенства против «Виннипег Джетс» 39-летний спортсмен отметился заброшенной шайбой. Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в чемпионатах до 889.

Рекордсменом НХЛ считается четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки, который в в 1999 году забросил свою 894 шайбу и сыграл на тот момент в 1487 матчах.

Согласно обновленному прогнозу НХЛ, при сохранении текущей результативности Овечкин побьет рекорд Гретцки в гостевой встрече с «Нью-Йорк Айлендерс», которая пройдет в ночь на 16 апреля по мск.

В среднем за карьеру российский нападающий забрасывает 0,60 шайбы за матч. При этом показателе капитан «Вашингтона» также может побить рекорд в игре с «Айлендерс» 16 апреля.