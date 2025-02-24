Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», стал первой звездой игровой дня. В матче с «Эдмонтон Ойлерз» спортсмен оформил хет-трик.

Встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз» прошла в Вашингтоне. Первую шайбу Овечкин забросил в середине второго периода, тем самым увеличив отрыв в счете своей команды до 3:1. Спустя примерно 10 минут Овечкин забросил вторую шайбу.

В третьем периоде Овечкин сначала упустил возможность оформить хет-трик, промахнувшись по шайбе. Однако позже он все же забил гол в ворота противников, став автором последнего броска «Вашингтона» в этой игре. В результате команда одержала победу со счетом 7:3.

Овечкин не только подарил победу своей команде, но и установил собственные рекорды. Шайбы стали для него 880-й, 881-й и 882-й в регулярных матчах НХЛ. Таким образом он сократил отставание от повтора рекорда канадца Уэйна Гретцки до 12 шайб (894).

Кроме того, россиянин повторил рекорд чеха Яромира Ягра по количеству решающих шайб в карьере. Теперь у обоих по 135 победных голов. Также Овечки стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который сумел забросить не менее 200 шайб сразу в трех десятилетиях. В 2000-е он забил 245 голов, в 2010-е — 447, а в 2020-е — 200.