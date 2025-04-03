Тело убитого мужчины нашли в храме Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря в центре Москвы, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Подозреваемый в убийстве задержан, возбуждено уголовное дело.

«Было найдено тело мужчины с колото-резаными ранениями, в результате получения которых он умер», — сказал собеседник ТАСС.

Источник РИА Новости рассказал, что ночью в полицию позвонили из храма на Новослободской улице и сообщили об обнаружении тела. По предварительным данным, труп нашли в подсобном помещении храма.

По данным собеседника агентства, подозреваемый попытался скрыться, но менее чем через час он был задержан.

«Как установлено, между фигурантом и убитым произошел конфликт, в результате которого он зарезал обидчика», — добавил он.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по этой части статьи — 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, мужчины были знакомы, и один нанес другому множественные удары ножом «на почве личных неприязненных отношений». Потерпевший погиб на месте.

Как пишет «Московский комсомолец», погибшему было 56 лет, он был разнорабочим. Подозреваемому 36 лет, он работает на мебельной фабрике, исповедует ортодоксальный ислам. При этом, как утверждает издание, задержанный 13 лет женат на православной женщине, у пары трое общих детей и один от прежнего брака жены.

По данным «МК», подозреваемый страдает неврологическим заболеванием и вынужден постоянно принимать лекарства. По версии издания, убийство произошло через несколько дней после того, как он «забыл о таблетках» и его состояние резко ухудшилось.

«У него начались серьезные приступы, а также появились панические атаки. Он перестал спать. Резкий удар по физическому и ментальному состоянию очень подкосил [его] — он решил, что им овладели бесы», — говорится в статье.

«МК» сообщает, что семья вызывала врачей, которые «дали пациенту транквилизатор», но это помогло лишь на короткое время. После очередной бессонной ночи мужчина «твердо решил, что ему нужно изгнать демонов», для чего отправился к дежурному имаму в мечеть, но охранники его «выдворили», говорится в материале.

После этого мужчина сказал жене, что «ему пришла очень важная информация свыше», и скрылся. Впоследствии задержанный заявил, что не помнит дальнейших событий, в том числе того, как он оказался на территории православного храма и зарезал рабочего.

По делу назначено несколько судебных экспертиз.