Санкт-Петербург могло бы затопить 4 июля, если бы створки комплекса защитных сооружений (КЗС) не были закрыты, заявил главный синоптик города Александр Колесов. Виной непогоды стали мощные порывы ветра в акватории Финского залива и Невской губы. Накануне Северная столица пережила самый жаркий день в году. Что происходит с погодой в Петербурге — в материале RTVI.

Петербург может затопить

Жители Петербурга живут «в интересное время в плане погоды», написал накануне Александр Колесов. Он отметил, что днем 4 июля горожанам предстоит пережить «исторический момент».

«В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение», — предупредил синоптик.

Он рассказал, что за всю историю города было всего одно наводнение: это случилось 12 июля 1865 года. На протяжении 160 лет условий для этого в Петербурге не складывалось.

«И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», — добавил Колесов.

Кто гонит волну на город

Утром 4 июля начал усиливаться западный ветер, чуть ослабнет он лишь к ночи 5 июля, объяснил метеоролог.

«Порывы ветра на акватории Финского залива, Невской губы ожидаются до 20-25 м/с, что и создаст нагон воды к Санкт-Петербургу. В самом городе ветер будет тоже достаточно сильный в порывах до 20 м/с», — написал Александр Колесов.

Наводнение следует ожидать утром в пятницу, а максимум подъема воды — до 190 см — можно ожидать чуть позже, до обеда.

«Так что КЗС придется закрывать, но высокую воду в Неве и каналах мы все равно увидим, так как сильный ветер этому будет способствовать. Ориентировочно до 130-140 см уровень у водного поста Горный институт может подняться», — отметил главный синоптик Петербурга.

«Реальность за окном теперь видна всем»

Утром 4 июля Колесов написал: после самого жаркого с начала года дня петербуржцы могли не поверить в прогнозы о наводнении.

«Но реальность за окном теперь видна всем. Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы КЗС не был бы закрыт. Так что можно с уверенностью говорить о том, что в Санкт-Петербурге в июле отмечалось второе наводнение за всю историю города», — заявил синоптик.

По его словам, специалисты зафиксировали порывы западного ветра до 27 метров в секунду в акватории Финского залива. В Петербурге ветер был не такой сильный, до 19 м/с, а в районе Кронштадта и дамбы порывы достигали отметки в 20-23 м/с.

«Уровень воды при закрытых створках КЗС повысился в Неве до 95 см, но в первой половине дня он еще повысится и ожидается ориентировочно до 120 см», — резюмировал Александр Колесов.

«Машины уходят под воду»

Утром в пятницу вода в Неве продолжает прибывать, сообщила «Фонтанка». Около семи часов на посту у Горного института уровень составил 100 см, хотя еще в 05:44 составлял 89 см.

В Петербурге уже появились первые затопленные участки.

«В Сестрорецке на муниципальной парковке у пляжа „Дюны “ припаркованные машины постепенно уходят под воду», — уточнили авторы статьи.

Позже в Сестрорецке затопило парк «Дубки», отметил RT.

В дирекции КЗС подтвердили, что ожидают повышения уровня воды в устье Невы до критериев наводнения.

«Начиная с пяти часов утра объявлено штормовое предупреждение. Для предотвращения морского нагонного наводнения, по распоряжению ЦУКС МЧС, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Движение затворов на закрытие начато в 21:00 мск 03 июля 2025 года. <…> Доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу полностью остановлен», — отметили в ведомстве.

Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили. О времени открытия КЗС сообщат позже, после уточнения гидрологической обстановки.

«Комплекс защитных сооружений закрыт. Проходим максимальные уровни подъема воды. Уровень с внешней стороны дамб выше 180 см», — добавили там чуть позже.

Другие последствия

Жители Петербурга сообщают о последствиях мощных порывов ветра. В разных частях города падают деревья, одно из них перекрыло дорогу на Приморском шоссе. Еще одно рухнуло на Смольной набережной, сообщил сайт kp.ru. Молнии накануне ударили в «Лахта Центр», добавила «Фонтанка».

В пресс-службе ГМЗ «Петергоф» заявили о закрытии парков 4 июля.

«В связи с ухудшением погодных условий Нижний парк, Верхний сад, Острова, парки Александрия и Ораниенбаум закрыты. Все музеи, находящиеся на территории парков, также закрыты», — предупредили посетителей.

Жителей и гостей Петербурга призвали быть внимательными и осторожными.

Несмотря на предупреждения синоптиков, некоторые экстремалы решили искупаться в петербургских реках во время шторма. Кадры с петербургскими моржами опубликовал телеграм-канал «Москва 24».