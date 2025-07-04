Санкт-Петербург могло бы затопить 4 июля, если бы створки комплекса защитных сооружений (КЗС) не были закрыты, заявил главный синоптик города Александр Колесов. Виной непогоды стали мощные порывы ветра в акватории Финского залива и Невской губы. Накануне Северная столица пережила самый жаркий день в году. Что происходит с погодой в Петербурге — в материале RTVI.
Петербург может затопить
Жители Петербурга живут «в интересное время в плане погоды», написал накануне Александр Колесов. Он отметил, что днем 4 июля горожанам предстоит пережить «исторический момент».
«В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение», — предупредил синоптик.
Он рассказал, что за всю историю города было всего одно наводнение: это случилось 12 июля 1865 года. На протяжении 160 лет условий для этого в Петербурге не складывалось.
«И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», — добавил Колесов.
Кто гонит волну на город
Утром 4 июля начал усиливаться западный ветер, чуть ослабнет он лишь к ночи 5 июля, объяснил метеоролог.
«Порывы ветра на акватории Финского залива, Невской губы ожидаются до 20-25 м/с, что и создаст нагон воды к Санкт-Петербургу. В самом городе ветер будет тоже достаточно сильный в порывах до 20 м/с», — написал Александр Колесов.
Наводнение следует ожидать утром в пятницу, а максимум подъема воды — до 190 см — можно ожидать чуть позже, до обеда.
«Так что КЗС придется закрывать, но высокую воду в Неве и каналах мы все равно увидим, так как сильный ветер этому будет способствовать. Ориентировочно до 130-140 см уровень у водного поста Горный институт может подняться», — отметил главный синоптик Петербурга.
«Реальность за окном теперь видна всем»
Утром 4 июля Колесов написал: после самого жаркого с начала года дня петербуржцы могли не поверить в прогнозы о наводнении.
«Но реальность за окном теперь видна всем. Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы КЗС не был бы закрыт. Так что можно с уверенностью говорить о том, что в Санкт-Петербурге в июле отмечалось второе наводнение за всю историю города», — заявил синоптик.
По его словам, специалисты зафиксировали порывы западного ветра до 27 метров в секунду в акватории Финского залива. В Петербурге ветер был не такой сильный, до 19 м/с, а в районе Кронштадта и дамбы порывы достигали отметки в 20-23 м/с.
«Уровень воды при закрытых створках КЗС повысился в Неве до 95 см, но в первой половине дня он еще повысится и ожидается ориентировочно до 120 см», — резюмировал Александр Колесов.
«Машины уходят под воду»
Утром в пятницу вода в Неве продолжает прибывать, сообщила «Фонтанка». Около семи часов на посту у Горного института уровень составил 100 см, хотя еще в 05:44 составлял 89 см.
В Петербурге уже появились первые затопленные участки.
«В Сестрорецке на муниципальной парковке у пляжа „Дюны “ припаркованные машины постепенно уходят под воду», — уточнили авторы статьи.
Позже в Сестрорецке затопило парк «Дубки», отметил RT.
В дирекции КЗС подтвердили, что ожидают повышения уровня воды в устье Невы до критериев наводнения.
«Начиная с пяти часов утра объявлено штормовое предупреждение. Для предотвращения морского нагонного наводнения, по распоряжению ЦУКС МЧС, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Движение затворов на закрытие начато в 21:00 мск 03 июля 2025 года. <…> Доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу полностью остановлен», — отметили в ведомстве.
Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекратили. О времени открытия КЗС сообщат позже, после уточнения гидрологической обстановки.
«Комплекс защитных сооружений закрыт. Проходим максимальные уровни подъема воды. Уровень с внешней стороны дамб выше 180 см», — добавили там чуть позже.
Другие последствия
Жители Петербурга сообщают о последствиях мощных порывов ветра. В разных частях города падают деревья, одно из них перекрыло дорогу на Приморском шоссе. Еще одно рухнуло на Смольной набережной, сообщил сайт kp.ru. Молнии накануне ударили в «Лахта Центр», добавила «Фонтанка».
В пресс-службе ГМЗ «Петергоф» заявили о закрытии парков 4 июля.
«В связи с ухудшением погодных условий Нижний парк, Верхний сад, Острова, парки Александрия и Ораниенбаум закрыты. Все музеи, находящиеся на территории парков, также закрыты», — предупредили посетителей.
Жителей и гостей Петербурга призвали быть внимательными и осторожными.
Несмотря на предупреждения синоптиков, некоторые экстремалы решили искупаться в петербургских реках во время шторма. Кадры с петербургскими моржами опубликовал телеграм-канал «Москва 24».