В результате наводнений в штате Техас в США число жертв увеличилось до 82 человек, сообщает телеканал CNN. Среди погибших по меньшей мере 28 детей в округе Керр.

«Общее число продолжает расти, поскольку чрезвычайные службы по всему штату проводят поисково-спасательные и восстановительные работы», — говорится в сообщении CNN.

По состоянию на вечер воскресенья зафиксировано: 68 погибших в округе Керр, шесть — в округе Трэвис, трое — в округе Бернет, по две жертвы — в округах Кендалл и Уильямсон и один погибший в округе Том-Грин.

Власти сообщают, что еще десять девочек и один вожатый из лагеря Camp Mystic до сих пор числятся пропавшими без вести.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что внезапные наводнения продолжают представлять опасность для некоторых районов штата, ожидаются новые дожди. Власти призвали людей в Ханте, общине в округе Керр, 7 июля перебраться на возвышенности.

CNN отмечал, что должностные лица округа Керр ранее рассматривали возможность установки сирен оповещения о наводнении, но план так и не был реализован. И хотя Национальная метеорологическая служба выпустила множество предупреждений перед штормом, возникают вопросы относительно кадрового состава агентства и его способности связаться с жителями во время катастрофы, сообщает телеканал.

Наводнение в округе Керр произошло 4 июля из-за сильного ливня. По последним данным, в лагере Camp Mystic до того, как началось ЧП, находилось около 750 детей. CNN уточняет, что вода в пятницу поднялась очень быстро — более чем на 6 метров менее чем за два часа.

Агентство AP отмечает, что большая часть жертв — это те, кто находился в лагере. Одна из отдыхавших там девочек позднее сообщила, что в результате наводнения «лагерь был полностью разрушен»: «Прилетел вертолет и начал забирать людей. Было очень страшно».

Внук владельца Camp Mystic сообщил в соцсети, что Дик Истлендсо погиб, пытаясь спасти отдыхающих во время наводнения.

«Вот таким человеком был мой дедушка. Он был мужем, отцом, дедушкой и наставником для тысяч молодых женщин. Хотя его больше нет на этой земле, его влияние никогда не померкнет в жизнях, которых он коснулся», — написал Джордж Истленд.

По словам сотрудника лагеря, Истленд погиб, «оставаясь настоящим героем до самого конца».

Президент США Дональд Трамп заявил, что 11 июля планирует отправиться в самые пострадавшие от наводнения районы Техаса. По его словам, он готов прибыть в штат немедленно, но не хочет мешать местным властям.