Почти 40 температурных рекордов были зафиксированы в России в среду, 3 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его коллега Евгений Тишковец предупредил, что в четверг, 4 июля, ожидается «температурный пик этого лета»

По его словам, начиная с субботы, 29 июня, рекорды максимальной температуры воздуха в России «бьются десятками». В среду рекордные показатели были отмечены в 38 населенных пунктах.

Второй день подряд рекордные максимумы обновились в Москве, отметил Леус. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 32,7 градуса, превысив прежний рекорд 1917 года на 0,5 градуса.

Среди других рекордсменов синоптик назвал такие города, как Киров, Кострома, Йошкар-Ола, Владимир, Чебоксары, Тула, Рязань, Орел, Тамбов, Пенза, Херсон, Воронеж, Донецк и Луганск. Леус уточнил, что перечислил только республиканские и областные центры европейской части страны, хотя рекорды «дотянулись до Читы и даже Южно-Сахалинска».

Самая высокая температура зафиксирована в Луганске, где столбики термометров поднялись до плюс 38,7 градуса. Такой показатель превысил прежний рекорд 1991 года сразу на 3 градуса.

Почти столетний рекорд, установленный в 1926 году, оказался побит в селе Нерчинский Завод (Забайкальский край) — там новый максимум для 3 июля составляет плюс 35,7 градуса, отметил Леус.

По его словам, в четверг, 4 июля, воздушные массы продолжат активно прогреваться и температура воздуха окажется на 4-9 градуса выше климатической нормы в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах, а также на востоке Северо-Западного и на западе Уральского федеральных округов. Ожидаются новые рекордные максимумы, добавил синоптик.

Коллега Леуса, ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец, сообщил, что 4 июля «станет температурным пиком этого лета». В дальнейшем «медленно, но верно» температура воздуха будет идти на убыль, хотя в июле она будет оставаться выше климатической нормы, отметил Тишковец.