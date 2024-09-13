Вышедший в сентябре альбом «Новинки зарубежного рэпа» российской группы «Каста» заблокирован в «Яндекс Музыке». Как пояснили РБК в пресс-службе сервиса, это сделано по требованию Роскомнадзора из-за «наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

«По закону “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” “Яндекс музыка” обязана исполнять подобные требования в течение 24 часов, иначе сервис будет недоступен для миллионов слушателей», — добавили в пресс-службе.

«Агентство»* отмечает, что в мобильном приложении «Яндекс Музыки» альбом недоступен и из-за рубежа. При этом его по-прежнему можно послушать в сервисах «ВК Музыка», «Звук» и Apple Music.

Новый альбом «Каста» презентовала 6 сентября. В анонсе в соцсетях музыканты порассуждали, что может быть в будущем с народом, «обманутым режимом, отравленным шовинизмом», и связали возможные «перемены к лучшему <…> с теми россиянами, кто тактически копит свое несогласие и выжидает».

Участники группы написали, что «эмигрировали, чтобы остаться неподвластными», и призвали послушать треки из их нового альбома, «написанные антивоенными артистами в вынужденной эмиграции в Португалии, на Кипре, в Турции (и немного во Франции)». Анонс заканчивался фразой: «Мы видим, что нас слушают и в Украине. Спасибо!»

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал скрин анонса «Касты» из их инстаграма** в своем телеграм-канале и напомнил, что рассчитывает в ходе осенней сессии проработать в Госдуме вопрос об отключении иноагентам монетизации на российских стриминговых площадках.

«Если Минюст признает группу “Каста” иноагентом, то после принятия нашей инициативы <…> озлобленные рэперы не смогут получать деньги от ненавистного им народа», — написал Хинштейн.

С призывом к Минюсту признать участников «Касты» иноагентами обратилось 10 сентября общественно-патриотическое движение «Ветераны России». Оно также попросило Следственный комитет и прокуратуру проверить музыкантов на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины. По мнению председателя «Ветеранов России» Ильдара Резяпова, «Касту» нужно лишить всех прав на «культурное и финансовое присутствие в России».

RTVI обратился за комментарием к участникам группы «Каста», но на момент публикации статьи ответ не получен.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов

** принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена