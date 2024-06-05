Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить группу «Каста» на дискредитацию Вооруженных сил. Об этом сообщило RT со ссылкой на копию обращения.

По словам Бородина, участники группы выступили против начала военной операции на Украине и еще в 2022 году покинули Россию, но продолжают критиковать спецоперацию и записали несколько песен, в которых осуждаются действия властей и армии.

«В 2022 году, после того как группа попала в список исполнителей, чьи выступления в России сочтены нежелательными, участники группы уехали из России и в настоящее время проживают в Европе, где продолжают свою творческую деятельность», — цитирует RT письмо Бородина.

Он утверждает, что на одном из концертов в Лондоне солист «Касты» Владислав Лешкевич (Влади) «выступил со словами поддержки Украины».

В конце 2022 года Влади выпустил сольный альбом «Длится февраль», во всех треках которого осуждаются действия российских войск на Украине и властей России в целом.

По мнению Бородина, музыкантов следует проверить по административной статье о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП РФ). Если генпрокуратура найдет нарушения в действиях участников группы, то им будет грозить штраф до 50 тыс. рублей.

4 июня «Каста» выступила в Берлине на концерте в память об умершем в колонии оппозиционере Алексее Навальном. Мероприятие было приурочено к дню рождения политика. В концерте также приняли участие Noize MC*, группы «Порнофильмы» и «АИГЕЛ».

Летом 2022 года в российском интернет-пространстве распространился неофициальный «список запрещенных музыкантов», в котором упоминалась и группа «Каста». СМИ утверждали, что записи и выступления этих коллективов и исполнителей находятся под запретом на радиостанциях, ТВ и на публичных мероприятиях.

В январе 2023 года участник коллектива Михаил Епифанов (Шым) сообщил, что переехал в Лиссабон, в том числе из-за включения группы в тот самый «список запрещенных музыкантов». По его словам, выбор об эмиграции за музыкантов сделала администрация президента России. Сейчас группа выступает на концертных площадках в Европе и странах СНГ.

До этого Бородин просил Генпрокуратуру признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом и проверить высказывания актера Данилы Козловского на экстремизм и дискредитацию российской армии.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов