С 1 ноября Ozon приостанавливает возможность оплаты при получении почти для всех категорий товаров. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-службы маркетплейса.

Возможность постоплаты сохранится только при заказе одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, а также вещей, которые покупателю нужно визуально оценить или примерить — например, спортивная одежда и инвентарь (коньки, бутсы, лыжные ботинки).

«В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию — заказ нужно будет оплатить при оформлении», — сообщили в компании.

Ozon начал тестировать постоплату для большинства категорий товаров с доставкой в пункты выдачи заказов в августе 2024 года. Как объяснили в компании, нынешние изменения связаны с низкой востребованностью опции.

«В fashion-категориях постоплата значительно влияет на рост среднего чека, частотности покупок и оборот продавца. В остальных категориях оплата при получении оказалось менее востребованной — клиенты оформляли заказы с постоплатой в два раза реже», — приводит vc пояснения пресс-службы маркетплейса.

В Ozon ожидают, что изменение условий оплаты поможет улучшить экономику продавцов в сезон высокого спроса и скидок, а также оптимизировать расходы на логистику.

В пресс-службе маркетплейса уточнили, что клиенты, оформившие заказы с постоплатой до 31 октября включительно, будут иметь возможность оплатить их в пунктах выдачи и после указанной даты.