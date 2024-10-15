Шесть новых исков, включающих в себя обвинения в изнасиловании женщин и мужчин, а также совращение несовершеннолетнего, были поданы в федеральный суд Манхэттена в отношении рэпера Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P. Diddy. Об этом сообщает Associated Press.

Что содержат новые обвинения

По данным издания, все иски заявители подали анонимно. Известно, что два из них были поданы женщинами, остальные четыре — мужчинами. Также известно, что одному из истцов было 16 лет на момент совершения преступления.

Как и в прежних заявлениях против Комбса, истцы утверждают, что рэпер приглашал их на вечеринки с наркотиками, где нападал и совершал действия развратного характера. По словам некоторых из них, артист даже угрожал своим жертвам, что убьет их, если они не будут подчиняться или расскажут кому-нибудь правду о произошедшем.

По словам истца, в отношении которого рэпер совершил преступление, когда тот находился в несовершеннолетнем возрасте, на одной из вечеринок в 1998 году Комбс сказал, что тот «выглядит» как звезда, после чего резко приказал снять штаны. Он рассказал подростку, что это был «обряд посвящения» в мир звезд музыки и спросил, хочет ли тот «ворваться в шоу-бизнес». Заявитель признался, что согласился из страха и «чувства дисбаланса сил», и лишь позднее понял, что подвергся сексуальным действиям.

Другое обвинение относится к 2004 году. По словам истицы, Комбс запер ее в комнате отеля, куда перед этим пригласил вместе с подругой и дал им кокаин. Потерпевшая, которая была на тот момент выпускницей колледжа, также обвинила Комбса в том, что он принудил ее подругу к оральному сексу и угрожал убить их в случае неповиновения.

Как следует из третьего иска, в 1995 году Комбс совершил жестокое нападение на женщину и изнасиловал ее в ванной на вечеринке в Бруклине, приуроченной к выходу клипа Notorious B.I.G. «One more chance».

По словам заявительницы, рэпер отвел ее в ванную для личного разговора, после чего неожиданно начал ее целовать. Когда она попыталась отстраниться, он ударил ее головой о стену. При попытке бежать, Комбс вновь ударил ее и изнасиловал. Впоследствии он неоднократно напоминал ей о случившемся и угрожал, что она «исчезнет», если кому-либо расскажет о том, что произошло.

Еще одной жертвой Комбса стал охранник на одной из вечеринок в 2006 году, следует из поданных в суд материалов. Рэпер дал ему алкоголь с порцией наркотического вещества. В 2008 году Комбс принудил мужчину к оральному сексу в одном из помещений сети Macy’s. Еще один иск относится к сексуальному насилию на вечеринке в 2008 году.

Дело P. Diddy

По словам адвокатов, шесть новых исков представляют лишь часть группы, в которую входит более 100 обвинителей. В настоящий момент они занимаются юридическим оформлением своих претензий к Комбсу.

Адвокаты рэпера назвали вал желающих подать иск в отношении их клиента после его ареста в сентябре «очевидной попыткой нажиться на шумихе». По их словам, сам артист и его юридическая команда «полностью уверены в фактах, своей линии защиты и честности судебного процесса».

Они также отметили, что в суде «возобладает правда», которая заключается в том, что Комбс «никогда не совершал преступлений сексуального характера в отношении кого-либо — взрослого или несовершеннолетнего, мужчины или женщины».

Рэперу были предъявлены обвинения в многочисленных эпизодах сексуализированного насилия и торговле людьми. Его обвиняют в том, что он организовал схему, включающую в себя все стадии от вербовки жертв до подготовки гостиничных номеров, где заранее готовили запасное постельное белье и наркотики. По словам певицы Джагуар Райт, в этих вечеринках могли участвовать бывший президент США Барак Обама, принц Гарри с супругой Меган Маркл, эстрадные звезды Дженнифер Лопес, Бейонсе, Рианна, Дрейк, Крис Браун, Ашер и другие знаменитости.

Шон Комбс продолжает находиться в федеральной тюрьме Бруклина. Заседание по его делу назначено на май. Рэпер несколько раз получал отказ в освобождении под залог, так как по мнению судей он может представлять опасность для общества.