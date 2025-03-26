Минпромторг выступил с инициативой о создании компьютерной игры, посвященной применению беспилотников в зоне военной операции на Украине, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к министерству. Оценочная стоимость проекта может составить от 1 до 5 млрд рублей. Депутаты Госдумы в разговоре с RTVI раскритиковали эту идею и рассказали, как можно потратить бюджетные средства с большей эффективностью.

С просьбой поделиться своими предложениями о создании игры про дроны на СВО глава Минпромторга Антон Алиханов обратился к главе Минцфиры Максуту Шадаеву и мэру Москвы Сергею Собянину, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. Представить предложения нужно к 15 апреля. На их основе планируется разработать дорожную карту для увеличения экспортного потенциала российских дронов. Участник профильных ассоциаций по развитию игровой индустрии, гендиректор студии Ninsar Games Егор Сечинский оценил бюджет проекта в 1-5 млрд рублей.

Если создание игры о дронах будет оплачиваться из государственного бюджета, это будет «совершенно недопустимый расход средств», потому что «совсем непонятно, какая цель» проекта, заявила RTVI член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

«Есть другие большие задачи, куда надо привлекать специалистов. Например, работа с крупными базами данных. Еще направление — персонализированная медицина. Там идет обработка большого массива данных, и туда надо направлять основные силы. Это и генофонд, и демография, и генетические исследования», — сказала она.

Заявленная стоимость создания игры представляет «сумму для хорошей коллаборации в сфере здравоохранения и медицины», считает Дмитриева.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на примере World of Tanks отметил, что компьютерные игры популяризируют то или иное изобретение. В то же время он счел чрезмерными миллиардные затраты на подобные проекты и призвал искать частное финансирование.

«Игра нужна, это делается же на поколение вперед, сначала играют детки, потом они уже вырастают, знают, как это работает. То есть это такая работа на долгое будущее. Потенциал оружия виден, прежде всего, на поле боя», — добавил Даванков.

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин указал, что предполагаемая стоимость отечественного игрового проекта значительно уступает бюджетам на создание зарубежных компьютерных игр.

«Если посмотрим на зарубежные игры, их бюджеты таковы, что 1 млрд, 5 млрд рублей вообще даже рядом не стояли, потому что там миллиарды долларов тратятся на производство хороших игр. <…> Если это действительно такой „трипл А“ («AAA» — обозначение высокобюджетных компьютерных игр. — Прим. RTVI), проект масштабный, то это даже, мне кажется, недорого», — отметил он в разговоре с RTVI.

Скептически к идее создания игры о беспилотниках также отнесся член комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Пусть обращаются в Министерство обороны, там им напишут предложения самые деловые. Я не очень понимаю, зачем тут игру делать. Игра игрой, это можно пацанов в школе готовить. Просто надо доказывать эффективность на поле боя, и тогда будет потенциал», — подчеркнул депутат в разговоре с RTVI.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя идею создания игры о дронах, заявил, что беспилотников «катастрофически не хватает на фронте».

«Какой экспортный потенциал? Какие игры? О чем речь? Дронов катастрофически не хватает. Эти дроны еще были в советское время, все летали. Раньше же были кружки различные, авиапланеристы и так далее, все летало, развивалось», — сказал депутат RTVI.