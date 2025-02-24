В Госдуме прошло расширенное заседание рабочей группы, на котором обсуждался законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации». Подробности — в материале RTVI.

Законопроект был внесен в Госдуму 12 декабря 2024 года. Согласно пояснительной записке, документ направлен на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с разработкой и распространением видеоигр в России, а также на установление ограничений «в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, в том числе информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания».

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, как передает корреспондент RTVI, рассказал, что они получили «очень качественный отклик от индустрии». Отдельного внимания, по его словам, заслуживает предложение «распространить требования авторизации пользователей только на российские видеоигровые платформы».

«Тем самым мы поставим точку в разговорах о возможной блокировке. Я хочу подчеркнуть, что такой цели у законопроекта нет, никто ее не ставит. <…> Наша цель — создать комфортную правовую среду для российской игровой индустрии, заложить основу для инвестиций и развития, а также помочь оградить пользователей от нежелательного и опасного контента», — подчеркнул он.

При этом, посетовал Горелкин, «не все представители индустрии уловили этот смысл», а вместо того, чтобы прочитать текст законопроекта, они, по мнению парламентария, «пытались обсуждать его интерпретации».

«Например, откуда-то взялись формулировки “вредный контент”, “нарушение нравственности”. Их в законопроекте не содержится», — подчеркнул депутат.

Кроме того, авторы законопроекта, отметил Горелкин, не предлагали «вводить ответственность за игровой контент и обязательную государственную сертификацию перед выпуском игры».

Также он перечислил предложение организации РВИ (развития видеоигровой индустрии): создание государственного фонда поддержки, освобождение от налога на прибыль и НДС, а также требование обязательного включения российских игр в программу киберспортивных соревнований.

По мнению Горелкина, пока не совсем понятно, почему фонд должен быть государственным, так как «у коммерческих компаний гораздо больше возможностей и интересов» в создании такой структуры.

«Но если говорить о бюджетных деньгах, сразу возникает вопрос об источниках финансирования этого фонда и ожидаемого эффекта. Я напомню, что сейчас в стране есть несколько успешных окологосударственных институтов развития, услугами которых игровая отрасль давно уже пользуется. Зачем создавать еще один, не совсем понятно», — сказал Горелкин.

Депутат подчеркнул, что если участники рынка «настаивают на своей идее», то они должны представить «больше конкретики»: «Сколько денег должно быть в этом фонде, на что они пойдут, какие механизмы будут пользоваться и так далее».

Что касается налоговых льгот, то сейчас, напомнил Горелкин, для участников реестра отечественного ПО «уже действует освобождение от НДС». По его оценке, представители игровой индустрии фактически просят снизить «до нуля» размер НДС и страховых взносов, и нужно объяснить Минфину целесообразность таких мер.

«Что касается киберспортивных дисциплин. Вы знаете, что далеко не в каждой категории существует российская альтернатива. Если вместо Counter-Strike можно поставить «Калибр», то вместо Dota сегодня поставить нечего. Но даже если говорить о неполном замещении, реализовать это предложение вполне можно на уровне рекомендаций Федерации компьютерного спорта России, а не на уровне федерального закона», — добавил депутат.

«Нужно услышать отечественных разработчиков»

Глава «Организации развития видеоигровой индустрии» (ОРВИ) Василий Овчинников заявил, что у законопроекта есть несколько пробелов. Один из них — это пункт об «исключение доступа к запрещенной информации», отметил эксперт. Он добавил, что, по его мнению, это излишняя норма, так как «видеоигровые компании и так соблюдают сегодняшние законы России, и все, что недопустимо в играх, в играх недопустимо».

«Все платформы исполняют российское законодательство. Да, им нужна помощь. Roblox мы помогли объяснить, что ЛГБТ в России запрещен, потому они этого не знали, и сейчас они готовы исполнять эти требования. Мы и Twitch пару лет назад научили читать сообщения Роскомнадзора, исполнять их, а то те думали, что их взломали. Поэтому регулирование есть, и заставлять новым законом исполнять то, что и так исполняется, очень, на мой взгляд, странно», — уточнил Овчинников.

Что касается возрастной маркировки, то в России и так используется «самая жесткая среди мировых» — RARS, напомнил эксперт. По его словам, недавно вышел зомби-шутер, который во многих странах получил маркировку 12+, а в России — 18+. Аналогичная ситуация была еще в Германии, добавил Овчинников.

Замглавы Минцифры Иван Лебедев во время встречи заявил, что министерство поддерживает законопроект и считает его «важный, своевременный шаг вперед», при этом оговорившись, что документ рамочный и «требует много дополнений, доработки».

Лебедев уточнил, что игровой рынок — это мировая площадка, которая «не работает отдельно, замкнуто в одной стране» и в вопросах регулирования важно не помешать работе отечественных разработчиков.

«Поэтому, если мы сейчас начнем регулировать и создавать для отечественных разработчиков условия, при которых они должны будут выполнять целый перечень обязательств, а вот кто-то там за рубежом эти обязательства не должен будет выполнять, то мы, безусловно, создадим очень неравные конкурентные условия. Поэтому, мне кажется, нужно услышать отечественных разработчиков, отечественную индустрию», — сказал чиновник.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что в вопросе регулирования рынка важно найти «эффективные инструменты мониторинга».

«Здесь, наверное, стоит определиться с регулированием в той части, когда на уровне отрасли коллеги будут следить за тем, какие внутри этих игр сценарии существуют, есть ли в них деструктивный или запрещенный контент. А государство может по результатам таких экспертиз, такой работы проводить уже свои определенные [действия]», — добавил он.

Есть игры, отметил представитель РКН, которые не подходят для детей, но вполне допустимы для взрослых из-за уровня жестокости.