Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, представила на своем сайте видео, где второй парализованный пациент с вживленным в мозг чипом играет в Counter-Strike 2.

Чип был имплантирован пациенту по имени Алекс в июле. Операция прошла успешно, и мужчина был выписан из больницы уже на следующий день.

Спустя всего пять минут после подключения чипа к компьютеру Алекс научился управлять курсором силой мысли. Теперь он осваивает игры и 3D-моделирование, мечтая вернуться к любимой работе автомеханика. На второй день работы с компьютером Алекс уже сумел спроектировать в программе крепление для своего зарядного устройства Neuralink, которое затем было напечатано на 3D-принтере.

Для полноценной игры в Counter-Strike 2 обычно требуется либо клавиатура и мышь, либо геймпад. Это необходимо, чтобы одновременно и бегать, и прицеливаться. Алекс же использует не только имплантированный чип Neuralink, но и Quadstick — устройство, управляемое дыханием и движениями губ.

«Даже просто побегать туда-сюда — это так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам и не нужно двигать Quadstick влево и-вправо. <…> Мне достаточно подумать о том, куда посмотреть или пойти, и он сделает это. Это безумие», — рассказал мужчина.

Илон Маск в соцсети X рассказал, что технология Neuralink будет широко распространена в будущем:

«Если все пойдет хорошо, то через несколько лет у нас будут сотни людей с чипами Neuralink, через пять лет, — может быть, десятки тысяч, через десять лет — миллионы».

Впервые Neuralink вживила нейрочип в мозг человека в январе 2024 года. В феврале 29-летний Нолан Арбо научился контролировать курсор силой мысли. Вскоре он также смог сыграть в онлайн-шахматы и в Mario Kart.