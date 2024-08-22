Американский предприниматель Илон Маск считает, что в течение десяти лет мозговой нейрочип, который разработала компания Neuralink, смогут использовать миллионы людей. Об этом он написал в соцсети X.

«Если все пойдет хорошо, то через несколько лет у нас будут сотни людей с чипами Neuralink, через пять лет, может быть, десятки тысяч, через десять лет — миллионы», — сказал бизнесмен.

Компания Маска Neuralink была основана миллиардером в 2016 году. Три года спустя она презентовала прототип нейрочипа. Впервые о наборе испытуемых для участия в экспериментах по «чтению мысли» с помощью мозгового импланта бизнесмен объявил в 2019 году.

Имплантат N1 от Neuralink — контейнер размером с монетку, в который помещаются электроника и батарейка. 64 внешние нити имплантата, каждая тоньше человеческого волоса, вставляются в моторную кору головного мозга для передачи нервных сигналов.

Первому участнику испытаний, парализованному ниже плеч Нолану Арбо, вживили чип-имплант в конце января 2024 года. Через несколько дней после этого мужчина уже использовал чип от Neuralink, чтобы посредством мыслей управлять курсором на экране компьютера. В марте стало известно, что Арбо научился играть в шахматы, управляя фигурами силой мысли.

В мае 2024 года американское Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA) разрешило Neuralink вживить разработанный ею чип в мозг второго добровольца, признав приемлемыми предложенные компанией решения по устранению возможных проблем с электродами.

В начале августа Neuralink вживила нейрочип в мозг второго пациента. Об этом участнике Маск практически ничего не рассказал — кроме того, что у него травма спинного мозга, похожая на диагноз первого пациента, парализованного после несчастного случая во время дайвинга. Ранее The Wall Street Journal писала, что желание участвовать в испытаниях изъявили более 1 тысячи парализованных добровольцев, но для участия в эксперименте подходят менее сотни из них.