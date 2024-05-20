Американское Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA) разрешило компании Илона Маска Neuralink вживить разработанный ею чип в мозг уже второго добровольца. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации WSJ, в FDA одобрили предложенные Neuralink решения проблемы, которая возникла ранее у первого участника испытаний. Согласно источнику издания и документу, который попал в распоряжение газеты, на этот раз компания Маска планирует внедрить ультратонкие провода чипа глубже в мозг добровольца.

Имплантат N1 от Neuralink представляет собой контейнер размером с монетку. В него помещаются электроника и батарейка. 64 внешние нити имплантата, каждая тоньше человеческого волоса, вставляются в моторную кору головного мозга для передачи нервных сигналов.

Первому участнику испытаний, парализованному ниже плеч Нолану Арбо, вживили чип-имплант в конце января. Через несколько дней после этого мужчина уже использовал чип от Neuralink, чтобы посредством мыслей управлять курсором на экране компьютера.

Кроме того, у Арно смог снова общаться с друзьями, играть в игры и взаимодействовать с миром такими способами, которые стали недоступны ему после несчастного случая, произошедшего с ним восемь лет назад.

Однако через месяц после операции Арбо заметил, что устройство больше не работает. Большинство нитей, имплантированных в его мозг, ослабли и больше не считывали электрические сигналы, необходимые для преобразования его мыслей в движения курсора, пишет WSJ.

«Я был на таком подъеме, а потом меня опустили так низко. Это было очень, очень тяжело. Я плакал», — признался Арбо.

Как рассказал доброволец, в Neuralink ему сообщили, что лишь около 15% нитей, вживленных в его мозг, остаются на месте. Позднее инженерам Neuralink удалось улучшить функционал его чипа, изменив способ расшифровки сигналов его мозга. Арбо отметил, что новые возможности вселяют в него «большие надежды на будущее».

В марте стало известно, что Арбо научился играть в шахматы, управляя фигурами силой мысли. Тогда в ходе видеотрансляции он продемонстрировал умение перемещать шахматные фигуры на виртуальной доске с помощью курсора.

По словам источника WSJ, теперь Neuralink надеется примерно в июне вживить чип в мозг еще одного человека. Как отметил собеседник издания, желание участвовать в испытаниях изъявили уже более 1 тыс. парализованных добровольцев, однако для участия в эксперименте подходят менее сотни из них.

Всего в этом году Neuralink планирует вживить чипы 10 людям. Компания надеется, что у нее будут разные пациенты: одна из проблем состоит в том, что в основном участвовать в эксперименте хотят преимущественно белые и в основном мужчины.

Neuralink была основана миллиардером Илоном Маском в 2016 году. Три года спустя состоялась презентация прототипа нейрочипа. Впервые о наборе испытуемых для участия в экспериментах по «чтению мысли» с помощью мозгового импланта Маск объявил в 2019 году.