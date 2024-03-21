Первый пациент с вживленным в мозг чипом Neuralink, разработанным одноименной компанией Илона Маска, научился играть в шахматы, управляя фигурами силой мысли. Речь идет о Нолане Арбо, перенесшем имплантацию в конце января 2024 года. Видеотрансляцию игры можно было посмотреть в аккаунте Neuralink в соцсети Х (бывший Twitter).

Арбо около восьми лет назад остался парализованным ниже плеч в результате несчастного случая. Он описал имплантацию чипа Neuralink как легкую операцию, через день после которой его уже смогли выписать. «У меня нет никаких когнитивных нарушений», — заверил пациент.

При этом Арбо признал, что технология Neuralink пока «не идеальна», и в ходе испытаний он сам и специалисты компании «столкнулись с некоторыми проблемами». Тем не менее мужчина преисполнен оптимизма. «Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути, впереди еще много работы, но это уже изменило мою жизнь», — добавил он.

В феврале Маск рассказывал Reuters, что первый пациент с вживленным чипом научился управлять курсором мыши. Имени мужчины он не называл. Теперь же стало ясно, что речь шла об Арбо.

В ходе трансляции он как раз продемонстрировал умение перемещать шахматные фигуры на виртуальной доске с помощью курсора. По словам пациента, ему нравится это занятие. Еще больше он, по собственному признанию, соскучился по любимой компьютерной игре Civilization VI. «Вы [Neuralink] дали мне возможность сделать это снова, и я играл восемь часов подряд», — поблагодарил он разработчиков нейрочипа.

Экс-глава программы нейроинженерии в Национальных институтах здравоохранения США Кип Людвиг, между тем, призвал коллег не называть достижение Neuralink «прорывом». По его словам, следует подождать, пока после вживления чипа пройдет «достаточно времени». Он также выразил уверенность в том, что исследование находится на начальной стадии, и нейрочипу предстоят значительные доработки. При этом Людвиг признал, что уже сейчас компания Илона Маска смогла оказать огромную помощь парализованным людям.

Neuralink была основана миллиардером в 2016 году. Три года спустя состоялась презентация прототипа нейрочипа. Впервые о наборе испытуемых для участия в экспериментах по «чтению мысли» с помощью мозгового импланта Маск объявил в 2019 году.

В 2021 году компания продемонстрировала обезьяну с имплантированным чипом, позволившим ей играть в видеоигру. По словам Маска, в ходе проведенных экспериментов ни одна обезьяна не умерла. Бизнесмен утверждал, что вживление чипа Neuralink производит робот-хирург, а впоследствии эта операция будет проводиться с помощью лазера.

В 2023 году Neuralink получила от властей США разрешение проводить испытания на людях. В июне 2023 года Маск рассказал, что первым реципиентом мозгового чипа-импланта Neuralink станет человек, страдающий тетраплегией — параличом нижних конечностей.

Через месяц после этого Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) обнаружило в компании проблемы с учетом и контролем экспериментов. Инспекция пришла к выводу о том, что, вопреки заверениям Маска, в ходе экспериментов погибли около 1,5 тысячи животных. В самой Neuralink эту информацию не комментировали.