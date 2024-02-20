Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью с помощь силы мысли. Об этом американский предприниматель Илон Маск рассказал Reuters.

«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился… Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — сказал Маск.

По его словам, теперь компания тестирует нажатия на кнопку мыши.

28 января Neuralink впервые вживила нейрочип в мозг человека. По словам Маска продукт называется «Телепатия» и создан для использования гаджетов при помощи мыслей.

В июне 2023 года предприниматель рассказал, что первым реципиентом мозгового чипа-импланта Neuralink станет человек, страдающий тетраплегией — параличом нижних конечностей. Впервые о наборе испытуемых для участия в экспериментах по «чтению мысли» с помощью мозгового импланта Маск объявлял в 2019 году.

Компания Neuralink была основана в 2016 году, она занимается разработкой нейрочипов для связи мозга с компьютером. Маск рассказывал, что такой имплантат способен обеспечить «симбиоз» человеческого мозга с искусственным интеллектом. При этом его вживление будет гораздо менее инвазивным и травматичным для пациента, чем существовавшие на тот момент методики имплантации с трепанацией черепа, отмечал миллиардер. По его словам, вживлять Neuralink будет робот-хирург, а впоследствии для этого планируется использовать лазер.

В конце 2022 года СМИ писали, что во время испытаний Neuralink с 2018 года погибли около 1,5 тысячи животных. В марте 2023 года Reuters писал, что FDA не дает разрешение тестировать нейрочип на людях, так как есть опасения, связанные с безопасностью встроенной в него литиевой батареи и риском миграции тончайших проводков с импланта в другие области мозга. Кроме того, управление якобы хотело, но не смогло получить от руководства компании ответ на вопрос о том, можно ли удалить вживленное в мозг устройство, не повреждая ткани.