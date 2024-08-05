Компания Илона Маска Neuralink вживила нейрочип в мозг второго пациента

В рамках стартапа Neuralink второй участвующий в испытаниях пациент перенес имплантацию мозгового чипа, сообщил основатель компании — бизнесмен Илон Маск. По его словам, процедура, призванная помочь парализованным людям использовать цифровые устройства силой мысли, прошла «исключительно успешно».

Neuralink находится в процессе тестирования устройства, которое призвано помочь людям с травмами спинного мозга. Нейрочип уже позволил первому участнику эксперимента играть в видеоигры, пользоваться интернетом, публиковать посты в социальных сетях и перемещать курсор на экране ноутбука.

Имплантат N1 от Neuralink представляет собой контейнер размером с монетку. В него помещаются электроника и батарейка. 64 внешние нити имплантата, каждая тоньше человеческого волоса, вставляются в моторную кору головного мозга для передачи нервных сигналов.

О втором участнике Маск практически ничего не рассказал — кроме того, что у этого человека травма спинного мозга, похожая на диагноз первого пациента, парализованного после несчастного случая во время дайвинга. Ранее The Wall Street Journal писала, что желание участвовать в испытаниях изъявили более 1 тысячи парализованных добровольцев, но для участия в эксперименте подходят менее сотни из них.

По словам бизнесмена, 400 электродов импланта в мозге второго пациента работают (Neuralink на своем веб-сайте заявляет, что ее нейрочип использует 1024 электрода). «Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло очень хорошо. Сигнала много, электродов много. Работает очень хорошо», — сказал Маск ведущему подкаста Лексу Фридману.

При этом бизнесмен не уточнил, когда именно была проведена операция по установке нейрочипа. Зато он объявил, что в 2024 году в рамках клинических испытаний такие импланты будут установлены еще восьми пациентам.

Neuralink была основана Маском в 2016 году. Три года спустя состоялась презентация прототипа нейрочипа. Впервые о наборе испытуемых для участия в экспериментах по «чтению мысли» с помощью мозгового импланта Маск объявил в 2019 году.

Первый пациент Ноланд Арбо тоже дал интервью для подкаста Фридмана вместе с тремя руководителями Neuralink, которые поделились подробностями о том, как работает имплант и проводится операция. До того, как в январе Арбо получил нейрочип, он пользовался планшетом, держа стилус во рту и нажимая им на экран.

Теперь, как утверждает участник проекта, он может просто подумать о том, что хочет отобразить на экране. По словам Арбо, это дало ему «немного независимости» от тех, кто за ним ухаживает.

После операции мужчина столкнулся с проблемой из-за резкого сокращения электродов, но Neuralink заявила, что предвидела такой сценарий после испытаний на животных, и смогла восстановить способность импланта отслеживать сигналы мозга Арбо — в том числе модифицировав его алгоритм, чтобы он стал более чувствительным.

В мае 2024 года американское Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA) разрешило Neuralink вживить разработанный ею чип в мозг второго добровольца, признав приемлемыми предложенные компанией решения по устранению возможных проблем с электродами.

Арбо, которому имплант вживили в начале 2024 года, улучшил свой предыдущий мировой рекорд по скорости управления курсором силой мысли, «при этом работают всего около 10—15% электродов», сказал Маск в подкасте.

В марте стало известно, что Арбо научился играть в шахматы, управляя фигурами силой мысли. Тогда в ходе видеотрансляции он продемонстрировал умение перемещать шахматные фигуры на виртуальной доске с помощью курсора.

По словам Маска, он обсуждал с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом проект создания комиссии по повышению «эффективности правительства» за счет сокращения регулирования бизнеса и сам готов поучаствовать в этой инициативе. Существующие законодательные нормы, как утверждает Маск, препятствуют внедрению инноваций.