Директора частных охранных организаций Удмуртии предложили привлекать участников СВО для охраны школ. Эксперт по комплексной безопасности Петр Фефелов назвал идея неоднозначной, но уточнил, что у охранников с боевым опытом есть явные преимущества, особенно в экстренных ситуациях.

Об усилении охраны учебных заведений ветеранами СВО

Накануне, 23 июня, депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин сообщил, что встретился с бизнес-омбудсменом республики и главой регионального объединения охранных структур «Удмуртия» Владимиром Старцевым. В числе поднятых тем прозвучала идея введения льгот для ЧОПов, которые будут нанимать участников СВО для охраны школ.

«Обсудили ряд вопросов, в том числе налогообложение частных охранных предприятий в рамках исполнения поручения, данного в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, о смягчении налогового режима для предприятий малого и среднего бизнеса», — сообщил парламентарий.

По мнению Гарина, предлагаемые коллективом директоров республиканских ЧОПов меры «помогут повысить безопасность в образовательных учреждениях, увеличить налоговые отчисления в бюджеты региона и страны, а также обеспечить рабочими местами в охранных структурах участников СВО».

«Палка о двух концах»

Фефелов, комментируя RTVI идею привлекать ветеранов боевых действий в школы, назвал ее «неоднозначной».

«Но если мы говорим, что готовимся к чему-то тактическому, например, отражению [нападения], то люди с боевым опытом имеют преимущество перед людьми без оного. Это человек, который в критической ситуации уже был. В морально-психологическом плане он подготовлен к нестандартной плохой ситуации», — пояснил он.

При этом Фефелов подчеркнул, что в этой ситуации необходим тщательный отбор, потому что у некоторых ветеранов могут быть психологические последствия от участия в боевых действиях: «Должны стоять именно правильные люди в этом плане».

Кроме того, стоит помнить, что речь идет о работе с детьми, подростками, это «достаточно сложная тематика», добавил он.

«Тут очень важен психологический момент. Потому что мы понимаем, что есть очень большое количество людей с некими синдромами <…>, что показала и первая чеченская, и вторая. Но тут надо выбирать и понимать, что один сотрудник не может быть точной копией второго, все они отличаются, все мы разные, все мы в психологическом плане переносим некие стрессы по-разному. У кого-то есть последствия, кто-то абсолютно спокоен», — отметил эксперт.

Говоря о предложении смягчить налоговый режим для охранных компаний, нанимающих ветеранов боевых действий, специалист охарактеризовал его как «опасный момент». В этом вопросе, уточнил он, видна выгода для ЧОПов.

«Как бы это не стало приоритетом для охранных структур. Прежде всего, это коммерческая структура, цель которой — оказать услугу и получить некую прибыль. Если [в приоритете] будет некая льгота и так далее, то это палка о двух концах. Но в данной ситуации все покажет только практика. Потому что на первом месте у нас именно качество оказания услуг — то есть как данный сотрудник справится со своей задачей», — отметил собеседник RTVI.

Фефелов добавил, что эта инициатива, если ее одобрят, обеспечит трудоустройством тех, кто прошел через военные конфликты, получил ранения и нуждается в поддержке.

«Мы тем самым определенное количество людей обеспечиваем работой и заработной платой, и в то же время он не остается неприкаянным, не зная, куда себя деть и так далее. Это в плане социальной значимости положительно», — сказал он.

Эксперт при этом выразил уверенность, что в случае реализации инициативы работодатели вряд ли пойдут на серые схемы с привлечением участников СВО. Фефелов подчеркнул, что такие сотрудники «особо защищены», а все их жалобы будут рассматривать «через увеличительное стекло».