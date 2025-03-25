Участникам СВО следует разрешить преподавать ОБЖ в школах при отсутствии у них трехлетнего стажа или профильного образования, заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его мнению, достаточно курсов переподготовки.

Ранее депутаты окружной думы ХМАО подготовили обращение к министру труда России Антону Котякову с просьбой отменить некоторые требования к участникам СВО, которые могли бы преподавать ОБЖ. Речь идет об обязательном наличие высшего профессионального образования или не менее 3 лет опыта профильной работы.

Смолин отметил, что участники боевых действий «как никто» обладают подходящим опытом для преподавания ОБЖ.

«Но речь идет о педагогической работе, поэтому, наверное, какие-то курсы переподготовки, с моей точки зрения, им надо было бы пройти. А вот что касается трехлетнего педагогического стажа и других ограничений, они мне представляются излишними», — добавил он.

Депутат напомнил, что в годы Великой Отечественной войны после Курской битвы советское командование отправило определенное количество фронтовиков с педагогическим опытом обратно в школы «на руководящую работу для того, чтобы обеспечить мужское воспитание для мальчишек того времени».

«Этот опыт, мне кажется, можно использовать и отделить то, что действительно необходимо дополнительно дать в качестве подготовки таким людям, от излишних бюрократических требований», — заявил Смолин.

В начале 2024 года Минпросвещения объявило, что участники военной операции с профильным образованием будут преподавать в школах новый предмет ― «Основы безопасности и защиты Родины». Замминистра просвещения Бугаев назвал возвращающихся с военной операции учителей «незаменимыми людьми» с точки зрения воспитательной и военно-патриотической работы среди школьников. Он отметил, что речь идет не только об участниках военных действий на Украине, но и о ветеранах афганской и чеченских войн.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин поручал активно вовлекать бывших участников СВО в воспитательную работу с молодежью.

В феврале 2025 года глава комитета Госдумы по делам молодежи Антон Метелев заявил, что участники СВО могли бы стать наставниками для трудных подростков.

Комментируя свои слова, депутат сообщил RTVI, что сейчас в России на профучете стоят около 430 тыс. подростков, которым для возвращения к нормальной жизни важно «в качестве профилактической меры помочь найти своего наставника — взрослого, который поможет им сформировать жизненные убеждения, ценности, вовлечься в общественно полезное дело».