Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, умерший в возрасте 91 года, был при жизни обаятельным, добрым и талантливым. Об этом RTVI заявил вице-президент Международной академии архитектуры, президент Московского отделения Международной академии архитектуры Андрей Боков. Он не исключил, что память известного скульптора может быть увековечена, например, в Сочи.

«Очень значимая, конечно, фигура, бесспорно. Причем редко кто на протяжении стольких лет сохранял такие позиции в художественном сообществе. Вызывал уважение, несомненно, у абсолютного большинства тех людей, которые относят себя к этому сообществу, это тоже большая редкость. Он находил достаточно правильную интонацию для общения и с властью, и с коллегами», — сообщил Боков.

Собеседник RTVI рассказал, что познакомился с Церетели «достаточно давно, чуть ли не в 1960-х годах», узнав о нем от коллег из Грузии. По его словам, скульптор был «звездой Тбилиси 1960—1970-х годов».

«Он был молод, энергичен, чрезвычайно работоспособен. Его продуктивность поражает по сей день. Продуктивность при гарантии качественной последовательности, что бывает не так часто. Это человек с выраженным лицом, собственным лицом. Человек, способный реагировать на окружение, на действительность, на все, что происходит вокруг. И в то же время человек с полноценной внутренней природой. Он отличался несомненной добротой, отзывчивостью — редкие достаточно качества», — отметил Боков.

Президент Московского отделения Международной академии архитектуры добавил, что Церетели всегда был «чрезвычайно гостеприимным, улыбчивым, находил какие-то правильные интонации в общении с людьми самого разного рода».

«Он умудрялся и с вождями, и с начальниками, и с теми, кто вокруг него, быть адекватным, релевантным, правильным и понятным. Что можно сказать? Вызывает уважение. До последнего дня он был активен. В нем была природная одаренность, что редко приобретается со временем, это что-то такое наследственное, это черпается в семье, в своем народе. И он привнес в нашу жизнь очень много этой грузинской широты, мягкости, улыбчивости, энергии. Это все ценные вещи», — рассказал Боков.

На вопрос, есть ли какие-то варианты почтить память президента Российской академии художеств, собеседник RTVI рассказал, что один такой вариант рассматривается. По его словам, они с коллегами несколько месяцев назад начали восстанавливать в Сочи парк скульптур, созданный в 60-х годах XX века и сейчас ищут дополнительные средства на это.

«Это действительно уникальное явление, уникальный объект, который сейчас находится в критическом состоянии. Мы теряем этот парк, он гибнет, гибнут мозаичные работы, гигантские скульптуры, практически не имеющие аналогов, разве что какой-нибудь Саграда Фамилия Гауди в Испании можно вспомнить. Идея в том, чтобы найти средства, с одной стороны, для реставрации этих работ, которые сегодня кажутся чрезвычайно интересными и не утратившими своего художественного качества», — добавил Боков.

Он отметил, что если парк удастся восстановить, то его могут превратить в музей, детский клуб или школу искусств, и почтить таким образом память Церетели.

«Сочи явно не хватает явлений такого рода. Это бы не только памятью о Зурабе Константиновиче было бы, но и памятью о замечательной эпохе 1960-х. О том, что называется у нас “оттепелью”, а он был, естественно, одной из ярчайших фигур этой оттепели», — резюмировал Боков.

Скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля. В разные годы он занимал должности главного художника курортов Грузии, главного художника Министерства иностранных дел СССР и Олимпийских игр в Москве.

В 1995 году Зураб Церетели был назначен художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, а в 1996 году — главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. С 1997 года он занимал пост президента Российской академии художеств.

Среди самых известных работ Зураба Церетели — скульптуры «Счастье детям всего мира» в Брокпорте (США), «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке, «Рождение нового человека» в Севилье (Испания), а также памятники Николаю Гоголю в Риме и Святителю Николаю Чудотворцу в Бари (Италия).