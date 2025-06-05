Парламент Словакии принял необязательную резолюцию, выступающую против новых антироссийских санкций. Этот шаг может заставить премьер-министра Роберта Фицо разорвать связи с лидерами Евросоюза, которые настроены против России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Резолюцию поддержали 51 депутат из 76 членов Национального совета. Инициативу предложила младшая коалиционная партия, которая выступает против жестких мер в отношении Москвы.

Агентство подчеркивает, что, хотя документ носит рекомендательный характер, он отражает напряженность в трехпартийной коалиции, возглавляемой Фицо.

Резолюцию приняли на фоне обвинений от «крайне правой, пророссийской» фракции в адрес премьер-министра. Его упрекнули в том, что он не выполняет обещания, данные в ходе протестов против политики Брюсселя.

Фицо победил на выборах в 2023 году. Его кампания была построена на недовольстве политикой Еврокомиссии, которую возглавляла Урсула фон дер Ляйен. Фицо резко критиковал антироссийские санкции и военную помощь Украине.

Премьер-министр Словакии дважды посещал Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, стремясь укрепить отношения между странами и сохранить экономические связи. При этом Фицо поддерживал введение санкционных пакетов.

Ранее в мае внепарламентское Словацкое движение подало петицию президенту страны Петеру Пеллегрини с просьбой о референдуме по отмене антироссийских санкций. Комментируя тот шаг, Фицо пообещал поддержать референдум в случае, если тот будет объявлен. Пеллегрини, в свою очередь, заявил о несоответствии петиции необходимым требованиям.