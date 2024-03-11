Российская Служба внешней разведки (СВР) 11 марта сообщила, что администрация президента США Джо Байдена хочет добиться снижения явки на выборах главы государства в России. Как утверждает СВР, Вашингтон намерен искусственно спровоцировать «сокращение явки» через подконтрольные НПО, в том числе путем кибератак. Кандидаты в президенты России в разговоре с RTVI прокомментировали данные российской разведки и ответили на вопрос о том, способен ли Запад повлиять на явку и сократить ее.

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов:

Нет, конечно. Я могу называть пятой колонной, так образно говорят. Может, где-то что-то будет реагировать, но так, чтобы сорвать выборы — никогда… Народ сегодня как никогда консолидирован… На выборы, я думаю, народ придет. Байдена сейчас, наоборот, народ возненавидел, за все эти идеи.

Кандидат в президенты России от ЛДПР, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий:

Попытки спецслужб и всяческих фондов вмешаться в выборы в России (да и не только в выборы) мы уже видели не раз. Смело могу сказать: ничего у них снова не получится. Здравых людей в России намного больше, чем тех, до кого дотянулись руки западных прихвостней и так называемых «популярных блогеров», живущих за границей на подачки хозяев. Многие граждане придут высказать свое мнение, поддержать близкого им кандидата. Причина очень простая. Как говорят у нас в ЛДПР, правда нужна всем. А с той стороны ее нет, одна ложь.

Пресс-секретарь КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко:

Понятное дело, что внешнее воздействие было и будет, и совершенно ожидаемо, что через неправительственные организации, иноагентов эта работа продолжает вестись, но государство в принципе предприняло достаточно серьезные шаги, чтобы обезопасить себя, в том числе от этого. Государство создало законодательную базу, чтобы они не сильно тут разгулялись, как это было, например, на выборах в 2018 году, и особенно в 1996 году.

Призывы якобы бойкотировать выборы либо портить бюллетени — это определенные отголоски, они по большому счету идут в статистическую погрешность.

Люди придут и выразят свое желание дальнейшего развития нашей страны. А Америка погрязла в своих проблемах, и не следует им совать нос в дела России.