В Австралии полиция задержала супружескую пару, которую подозревают в шпионаже. Супруги имеют австралийское гражданство, но оба родились в России, передает телеканал ABC. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

40-летняя Кира Королева и 62-летний Игорь Короле получили гражданство Австралии так как прожили в стране более 10 лет, у них также есть российские паспорта. По данным телеканала, задержанная несколько лет служила в австралийской армии специалистом по информационным технологиям и у нее был доступ к секретным данным.

Комиссар Федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу сообщил, что Королева совершила недекларированную поездку в Россию во время долгосрочного отпуска. По версии следствия, будучи в России, она попросила супруга войти в ее рабочий аккаунт из их дома в Брисбене. Мужчина якобы получил доступ к запрошенным ей материалам и отправил их жене в Россию для последующей передачи данных российским властям, отметил комиссар.

«Вопрос о том, была ли передана эта информация, остается ключевым моментом нашего расследования», — добавил Кершоу.

Бывший советник премьер-министра по национальной безопасности Австралии Малкольма Тернбулла заявил, что обвинения в шпионаже «очень значительны».

«Это как раз тот случай. Нам нужно быть бдительными, будь то Россия или Китай, нам нужно защищать наши собственные секреты, нам нужно защищать наш собственный образ жизни, и наши спецслужбы играют в этом ключевую роль», — сказал он.

ABC отмечает, что это первый случай возбуждения уголовного дела о шпионаже в Австралии с момента принятия новых законов в 2018 году.