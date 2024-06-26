Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила три резолюции, в которых предлагается создать специальный трибунал для президента России и генералов страны, усилить санкционное давление на государство, а также противостоять попыткам «стереть» украинскую культурную идентичность. Об этом сообщается на сайте консультативного органа, состоящего из представителей парламентов всех государств-членов ЕС.

В ПАСЕ назвали этот шаг «наилучшим возможным вариантом с точки зрения правовой основы и политической легитимности» для того, чтобы добиться суда над российским политическим и военным руководством.

Парламентарии выразили уверенность в том, что «не может быть мира без ответственности». Они также предложили основной группе Совета «сохранить динамику» создания трибунала и призвали государства и международные организации принять участие в обсуждении этого вопроса.

Помимо этого, ПАСЕ повторно обратился с призывом конфисковать активы России с целью их дальнейшей передачи в международный компенсационный фонд для Украины.

Организация также опубликовала отдельную резолюцию, в которой парламентарии выступили с несколькими предложениями, касающимися ликвидации «брешей и лазеек» в тех санкциях, которые уже были введены в отношении России.

В их число входит внесение в черный список судов «теневого флота» с их последующим запретом, усиление контроля за экспортом, а также привлечение материнских компаний к ответственности за нарушения со стороны их дочерних структур.

В третьей резолюции ПАСЕ выступила с осуждением “систематических усилий” России по «стиранию» украинской культурной идентичности. Среди подобных действий парламентарии назвали «русификацию» детей, переписывание учебников истории, а также уничтожение архивов.