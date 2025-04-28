Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Мемориал жертвам коммунизма в Таллине. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства Армении.

«Никол Пашинян возложил цветы к мемориальной стене и почтил память жертв коммунизма», — рассказали в пресс-службе Пашиняна.

Премьер-министр Армении посетил мемориал в ходе своего официального визита в Эстонию в сопровождении члена совета Эстонского института исторической памяти Мартина Андреллера. Сообщается, что Андреллер рассказал армянскому премьеру об истории создания мемориального комплекса и его символическом значении для страны.

В рамках поездки в Эстонию Пашинян также встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе встречи стороны обсудили реализацию реформ в Армении в таких сферах, как развитие демократических институтов, госуправления, экономической и судебной системы.

Помимо этого, Пашинян и Карис обсудили вопрос мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр, в частности, высоко оценил поддержку со стороны эстонского правительства в вопросе установления стабильности и мира в регионе и позицию Эстонии по защите территориальной целостности Армении.

Карис, в свою очередь, приветствовал согласие армянской и азербайджанской стороны в вопросе, касающемся мирного договора, и выразил надежду на скорейшее его заключение.

Помимо этого, Пашинян посетил церковь Святого Григория Просветителя в Таллинне, где встретился с предстоятелем армянской епархии в странах Балтии архиепископом Вазгеном Мирзаханяном.

Премьер-министр Армении также провел встречу с представителями армянской общины, в рамках которой рассказал об актуальных вызовах и способах их преодоления, ответил на вопросы по региональной и мировой тематике, а также о программах по развитию Армении.

Мемориал жертвам коммунизма в Эстонии был открыт в 2018 году на площади военного мемориала Маарьямяги. Изначально комплекс был посвящен «памяти борцов за советскую власть в Эстонии» и включал в себя Площадь Примирения, а также военное кладбище советских и немецких военных.

В 1960-1970 годах была установлена первая очередь мемориала, включавшая в себя обелиск в память Ледового похода, а также могилы матросов с эсминцев «Автроил» и «Спартак». На территории комплекса также был зажжен «Вечный огонь». В 1990 году «Вечный огонь» был потушен.