Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном «в конце недели», если Ереван откажется обсуждать с Баку делимитацию и демаркацию границы (то есть ее определение и обозначение на местности). Об этом Пашинян сказал на встрече с жителями приграничных сел 18 марта.
По словам премьера, отказ от делимитации и демаркации границы «означает, что в конце недели будет война». «И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: “Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали”», — сказал армянский премьер (цитата по Sputnik Армения).
Ереван пошел на уточнение границы с Баку на спорных участках ради безопасности этих территорий и чтобы не допустить войны, заявил Пашинян.
«Наша политика заключается в том, что мы не должны допустить <…> начала войны. И это также является причиной того, почему мы решили пойти на уточнение границы Республики Армения на этих участках и делаем это не только ради Республики Армения, но и конкретно ради села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел”, — сказал премьер-министр, слова которого приводит пресс-служба правительства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Пашиняна об угрозе начала войны с Азербайджаном, заявила, что это «никаким образом не связано с Россией».
«До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. <…> Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», — говорится в телеграм-канале Захаровой.
По словам Пашиняна, процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном переходит в «практическую стадию». Как пояснил премьер, комиссии по делимитации должны «на земле определить, где начинается Армения, и это должно стать государственной границей» между двумя государствами.
«Самым важным результатом демаркации границы может быть то, что войска покинут позиции, а на их место придут пограничники. Там, где стоят пограничники, стрелять друг в друга вообще не принято. То есть на этом участке нет споров. Стреляют, потому что есть спор, если нет спора, смысла стрелять нет», — объяснил Пашинян (цитата по NEWS.am).
- В начале марта 2024 года Баку потребовал от Армении освободить четыре неэксклавных села, принадлежность которых Азербайджан считает «бесспорной» ― Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В рамках делимитации также планируется решить вопрос четырех эксклавных сел, контролируемых Арменией, ― Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки, заявил офис премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Армения в свою очередь обвиняет Азербайджан в полной или частичной оккупации 31 села. Баку отвергает эти обвинения.
- В сентябре 2023 года Баку начал «локальные антитеррористические мероприятия» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, в результате чего она вошла в состав Азербайджана. Более 100 тыс. жителей Карабаха уехали в Армению.
- В середине марта 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика «ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде». Он назвал это результатом Второй Карабахской войны в сентябре-ноябре 2020 года, а также «антитеррористической операции» 2023 года.