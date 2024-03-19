Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном «в конце недели», если Ереван откажется обсуждать с Баку делимитацию и демаркацию границы (то есть ее определение и обозначение на местности). Об этом Пашинян сказал на встрече с жителями приграничных сел 18 марта.

По словам премьера, отказ от делимитации и демаркации границы «означает, что в конце недели будет война». «И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: “Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали”», — сказал армянский премьер (цитата по Sputnik Армения).

Ереван пошел на уточнение границы с Баку на спорных участках ради безопасности этих территорий и чтобы не допустить войны, заявил Пашинян.

«Наша политика заключается в том, что мы не должны допустить <…> начала войны. И это также является причиной того, почему мы решили пойти на уточнение границы Республики Армения на этих участках и делаем это не только ради Республики Армения, но и конкретно ради села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел”, — сказал премьер-министр, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Пашиняна об угрозе начала войны с Азербайджаном, заявила, что это «никаким образом не связано с Россией».

«До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. <…> Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», — говорится в телеграм-канале Захаровой.

По словам Пашиняна, процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном переходит в «практическую стадию». Как пояснил премьер, комиссии по делимитации должны «на земле определить, где начинается Армения, и это должно стать государственной границей» между двумя государствами.

«Самым важным результатом демаркации границы может быть то, что войска покинут позиции, а на их место придут пограничники. Там, где стоят пограничники, стрелять друг в друга вообще не принято. То есть на этом участке нет споров. Стреляют, потому что есть спор, если нет спора, смысла стрелять нет», — объяснил Пашинян (цитата по NEWS.am).