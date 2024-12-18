В Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, несколько вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

UPD. Пострадали 14 человек, из них трое в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС.

Боковое столкновение произошло в 16:15 по Москве на станции Княжая. Пассажирский поезд №11 следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, там находилось 326 пассажиров. По предварительным данным, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Информация о пострадавших уточняется. Движение на участке приостановлено. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь и бригады спасателей. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис взял ситуацию под личный контроль.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения.

Предположительно пострадал один человек, передает РЕН ТВ. По данным Shot, на втором этаже пассажирского поезда зажата женщина с ребенком, у них порезы рук и тела. Mash пишет о четырех пострадавших.