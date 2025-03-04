Самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Аян, экстренно вернулся в аэропорт вылета в связи с задымлением в салоне, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно приземлилось в 11:40 (04:40 мск).

«Хабаровской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка подготовке судна к вылету», — сказано в сообщении прокуратуры.

По данным AmurMash, на борту самолета авиакомпании «ХабАвиа» было 11 человек.

«Экипаж заметил неисправность во время набора высоты, принял решение лететь обратно. На месте уже дежурила аварийно-спасательная команда. Все произошло за 10 минут. Никто не пострадал», — пишет телеграм-канал.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.