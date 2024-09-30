Задержанный из-за «миграционных вопросов» пастор Петрикирхе и лидер лютеранских общин Северо-Запада России Михаэль Шварцкопф уехал к себе на родину в Германию, сообщает петербургское издание «Фонтанка». По его данным, священнослужитель покинул Россию в тот же день, когда после приблизительно суток задержания суд отпустил его на свободу, и на воскресной службе 29 сентября уже не присутствовал.

Вместе с Шварцкопфом в Германию уехали его жена-россиянка и сын. Проповедь на воскресной службе в Петрикирхе читала Валентина Курмышова, названная в программе «практикантом». Прихожанам сообщили, что пастор находится на больничном. Судя по данным СПАРК, Курмышова является председателем совета общины, сменив на этом посту Шварцкопфа еще в ноябре 2023 года.

На прошлой неделе сотрудники полиции явились по адресу регистрации пастора, опросили его соседей и пришли к выводу, что документы с указанием места проживания Шварцкопфа могут быть фиктивными. Вскоре его вызвали к участковому в отдел для «прояснения миграционных вопросов».

На встрече с участковым Шварцкопф признал, что редко появляется по адресу, где зарегистрирован, но хранит в этой квартире свои вещи. Пастор также заверил, что документы, связанные с пребыванием и деятельностью в России, у него в порядке. Вид на жительство он получил еще в 2021 году.

В результате, тем не менее, священнослужителя обвинили в неуведомлении принимающей стороны о фактическом месте проживания. По этой статье Шварцкопфу грозили штраф и депортация, однако суд вернул материалы дела в полицию из-за нарушений при их оформлении.

Приход Петрикирхе со времен царствования Екатерины II был связан с лютеранами немецкого происхождения. В начале ХХ века численность прихожан превышала 16 тысяч человек — больше, чем общее количество лютеран в современной России. Приход входит в состав Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России, которая является самостоятельной региональной организацией.

«Фонтанка» пишет, что пастор и до возникновения проблем с правоохранительными органами собирался уладить все дела в России и перебраться в Германию до конца 2024 года. Он возглавлял приход Петрикирхе и пробство на протяжении последних 11 лет.

Шварцкопф стал не первым лютеранским священнослужителем, вынужденным покинуть Россию за последние годы. В 2022 году, после начала российской военной операции на Украине, из страны уехал архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России, уроженец Владивостока Дитрих Брауэр.