Патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда Казанской епархии о лишении сана иерея Виталия Беляева, сообщила пресс-служба Казанской епархии.

Как отмечается в пресс-релизе, Беляева — бывшего настоятеля Никольского храма в Куюках — извергнули из священного сана из-за нарушения 17-го, 25-го и 27-го правил Святых апостолов и 9-го правила Константинопольского двукратного собора. В этих правилах сказано, в частности, что священникам запрещено иметь второй брак или наложницу, недопустимы «блудодеяние», «клятвопреступление» и «татьба» (хищение).

Церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении Беляева из сана в феврале этого года. «Коммерсантъ» писал, что суд обвинил Беляева в отношениях со второй женщиной и рукоприкладстве, сам он вины не признал. Беляев заявлял, что Казанская епархия таким образом «противодействует» его гуманитарным миссиям в зоне боевых действий на Украине.

В Казанской епархии отмечали, что суд принял во внимание «свидетельские показания, документальные свидетельства и показания самого иерея Виталия», а также учел «его отказ сотрудничать с церковным судом». Связь между лишением Беляева священного сана и его поездками в зону вооруженного конфликта в епархии отрицали.

Сам Беляев тогда записал видео с членами ЧВК «Вагнер», в котором попросил «не мешать заниматься поддержкой нашего русского воинства в зоне специальной военной операции».

Осенью 2023 года Беляев был запрещен в священнослужении после выдвижения своей кандидатуры на выборах депутатов Совета Пестречинского сельского поселения в Татарстане.

В одном из интервью Беляев говорил, что его прошлое «связано со службой в органах внутренних дел», а военным священником он стал в 2009 году. По словам Беляева, он «окормлял отряд специального назначения, в командировки в Чечню с ними летал, потом Сирия».