Патриархия Грузии призывает переписать икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, принесенную в дар кафедральному Собору Святой Троицы Самеба в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе грузинской патриархии.

Убрать образ советского лидера предлагается в связи с тем, что его изображение на иконе вызвало «противоречивые разговоры и противостояния, которым также придали своеобразный патриотический оттенок», а сама икона стала «объектом неоправданных оскорбительных действий», что привело к «напряженности в обществе».

При этом в патриархии отмечают, что на иконе могут быть изображены не только святые, но и любые связанные с их жизнью люди, в том числе политические деятели. Однако встреча Сталина со святой Матроной не включена в канонический текст ее жития «из-за недостаточности доказательств», поэтому «упомянутый эпизод необходимо изменить», говорится в заявлении.

«Так как встреча Сталина со святой Матроной <…> не признана Русской православной церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания», — подчеркнули в патриархии.

Там считают, что изменения должны внести те, кто пожертвовал икону собору, иначе церковь «сделает это самостоятельно».

О том, что икона оказалась в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы Самеба стало известно 6 января — после того, как экс-депутат парламента Грузии Гиорги Канделаки опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta*) видео с иконой.

На следующий день выяснилось, что икону собору подарила партия «Альянс патриотов Грузии».

«Мы подарили эту прекрасную икону собору Самеба. И эта бессмысленная дискуссия [вокруг иконы] сейчас, в Рождество, кажется нам очень символичной. В эти важные церковные праздники враги церкви, как правило, воспламеняются», — рассказала руководительница партии Ирма Инашвили (цитата по «Бумаге»**).

После заявления патриархии «Альянс патриотов Грузии» сообщил, что полностью согласен с ее позицией. «Позиция патриархии вполне приемлема. Я два дня назад уже писала: если церковь решит попросить иконописца заменить этот фрагмент на фрагмент другого содержания, мы должны подчиниться. Но это не значит, что мы должны простить кого-то за оскорбление иконы!» — написала Ирма Инашвили на своей странице в Facebook (принадлежит Meta*).

Помимо «Альянса патриотов Грузии» о причастности к появлению иконы в Тбилисском кафедральном соборе заявил лидер российского «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, икона в Самебе появилась благодаря его дяде — российскому послу Александру Удальцову.

«Благодаря моему дяде, исполнительному директору “Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом”, чрезвычайному и полномочному послу Александру Удальцову, в главном храме Тбилиси в “Самеба” появилась икона с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Ура!» — написал Сергей Удальцов в своем телеграм-канале 7 января.

Издание JAMnews утверждало, что икона была написана в России в 2008 году по инициативе российского игумена Евфстрафия Жаркова. Тогда же ее выставили в одном из петербургских храмов, однако вскоре убрали оттуда из-за образовавшегося вокруг иконы скандала.

«Произошло дисциплинарное нарушение: клирик не имеет права вешать в храме неканоническую икону», — прокомментировал ситуацию священник Владимир Вигилянский, занимавший тогда должность руководителя пресс-службы Московского патриархата.

В санкт-петербургской епархии тогда назвали действия игумена «сектантством», поскольку «того или иного персонажа можно почитать как святого в церкви только после канонизации», писал «Коммерсантъ». Среди прочего, издание отмечало, что Евфстрафий Жарков забрал икону домой и написал прошение об освобождении от должности.

Скандал вокруг иконы в Грузии

Активистка Ната Перадзе 9 января опубликовала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta*) видео, на котором видно, что часть иконы с Матроной залита синей краской. После этого МВД Грузии завело дело по статье о мелком хулиганстве (ст. 166 КоАП Грузии), наказание по которой составляет арест сроком до 15 суток или штраф примерно от 16,7 тыс. до 33,4 тыс. рублей. Кто именно облил краской икону — неизвестно.

Телеграм-канал Paper Kartuli писал, что участники движения Alt-Info обвинили в произошедшем саму Нату Перадзе и 10 января собрались у ее дома. Издание Netgazeti отмечало, что участники митинга прекратили акцию в тот же день в 16:00 (15:00 мск). Перадзе говорила, что ей начали поступать угрозы.

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