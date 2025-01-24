Российские блогеры пообещали начать кампанию по блокировке краудфандингового сервиса Boosty, если он в течение двух недель не разблокирует их аккаунты. Депутат Госдумы Михаил Делягин сказал RTVI, что не видит в блокировке аккаунтов российских блогеров поводов к блокировке самого сервиса. Однако сообщения о нарушении российских законов, например, о сборе средств на нужды ВСУ, может послужить поводом для обращения в контролирующие органы и ограничения работы Boosty.

Boosty — краудфандинговая платформа, основанная в 2019 году командой сервиса DonationAlerts и его создателем, россиянином Сергеем Трифоновым. После начала СВО из России ушел аналогичный сервис Patreon, и Boosty стал основным игроком на рынке монетизации авторского контента. В 2022 году компания My.Games, владевшая Boosty через компанию CEBC B. V., перешла от VK основателю фонда Leta Capital Александру Чачаве. В июле 2024 года Boosty и DonationAlerts выкупил основатель Broadsmart Group, кипрский бизнесмен Павел Харанека.

Под блокировку Boosty попали патриотически настроенные российские блогеры, в том числе депутат Госдумы Михаил Делягин, политик Роман Юнеман, волонтер Лина Булатникова, военный блогер Алесей Смирнов (“Крупнокалиберный переполох”), аккаунт правого издательства “Черная сотня” и другие.

В телеграм-канале издательства “Черная сотня” говорится, что ущерб от блокировки — потеря порядка 200 платных подписчиков, которые приносили около 300 тыс. руб. в месяц. Канал Astra Militarum [Z] считает, что Boosty должна выплатить авторам неустойку. “Небольшая сумма все-таки зависла на сервисе, и вывести ее возможным не представляется”, — говорится в публикации.

Руководство сервиса не смогло объяснить пользователям, с чем именно связана блокировка — из ответов службы поддержки следует, что аккаунты якобы нарушили ряд условий оказания услуг в пунктах о пропаганде насилия, оружия или запрещенных веществ. При этом заблокированные блогеры утверждают, что поддержка отказывается ответить, в чем именно усмотрела нарушение своих правил.

Инициативная группа предъявила сервису ультиматум: если аккаунты патриотических российских блогеров не разблокируют в течение 14 дней, они начнут кампанию по блокировке Boosty. Они отмечают, что Boosty создавался как российский сервис и не должен преследовать авторов за патриотический контент.

“Мы не допустим, чтобы корпорации вредили России: преследовали русских лидеров мнений, саботировали сбор гуманитарных средств, снижали информированность общества во всех сферах жизни. Мы будем преследовать наши цели гласно, последовательно и законно. Мы приглашаем патриотическое движение к созданию широкого альянса, преследующего недопущение антирусской корпоративной цензуры в России”, — говорится в заявлении об ультиматуме Boosty.

RTVI направил запрос сервису, но на момент публикации материала ответа не получил.

Телеграм-канал “Zlawyers. Русские юристы” пишет, что Boosty изначально позиционировал себя как российская компания, чем в том числе привлек определенных пользователей. При этом популярность сервис обрел после начала СВО и ухода из России Patreon, предоставлявшего аналогичные услуги. При этом авторы канала отмечают, что Boosty может в том числе использоваться и для переводов средств украинским авторам.

“Волна банов прошлась именно по пророссийским блогерам. Заукраинцы и украинцы, хвастающиеся на своих каналах буквально грамотами от ВСУ, продолжают пользоваться «российским» Boosty”, — говорится в публикации.

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил RTVI, что блокировка даже патриотчески настроенных блогеров не является поводом запрещать работу Boosty в России. “В адрес Boosty много обвинений высказывается, что они предоставляют свой канал для сбора средств для ВСУ. Я сам этого не видел. Если мне представят доказательные материалы, я, как депутат, обращусь в Генпрокуратуру, но не потому что меня Boosty обидел и киса обиделась, а потому что это уголовное преступление”, — считает Делягин.

“Я не считаю, что нужно предъявлять ультиматумы, но если Boosty нарушает закон, то давайте просто я попробую злоупотребить служебным положением и воспользоваться им. Пишите своим депутатам, можете мне написать, потому что прямая обязанность депутата реагировать на сообщения о совершенных преступлениях”, — добавил депутат.

Ранее Boosty уже угрожали заблокировать в России — руководитель общественной организации «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский обращался в Генпрокуратуру и Следком с таким предложением. Причиной тогда также стала блокировка провоенных блогеров и военкоров — Стаса «Ай, как просто» Васильева, GRPZDC, Кирилла Федорова и других. Последние двое сейчас участвуют в кампании по блокировке сервиса.