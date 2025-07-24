Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция «Судного дня» или The Buzzer («Жужжалка») 24 июля передала в эфир десять зашифрованных сообщений. Они прозвучали в промежутке с 12:23 до 16:48. Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий активность УВБ-76.

Согласно трансляции, первое послание было зафиксировано в 12:23 и звучало так: «НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9875». Чуть позже, спустя почти полчаса, радиостанция передала новое закодированное сообщение: «НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319». Затем было передано еще несколько сигналов: «НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129», «НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994», «НЖТИ 34240 КРАШОТРЕФ 9232 4881», «НЖТИ 85185 КЛЮЧИЦА 3365 8041».

Восьмое сообщение, которое передала радиостанция в эфир, стало самым длинным за день: «НЖТИ 12372 НЕУДЕРЖИМЫЙ 6995 1529 НЮХОСТИХ 0577 5367 ГОВЕНЬЕ 1180 4865».

Завершилась передача зашифрованных радиосигналов кодами «НЖТИ 40511 КРЕМЛЕВСКИЙ 2567 1173» и «НЖТИ 38739 ПЛЕДОЗВОН 0941 0368».

Две недели назад радиостанция «Судного дня» также передала два сообщения. Первое из них было зафиксировано в 10:59, а второе — в 13:53.

Радиостанция УВБ-76, которая транслирует короткие, монотонные, гудящие звуки, работает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. УВБ-76 относят к числу номерных радиостанций, которые могут быть связаны с работой военных или разведывательных структур.

Согласно одной из версий, «жужжалка» может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку (система «Периметр», которая известна также под названием «Мертвая рука»). В связи с этой версией она и получило свое название — радио «Судного дня».

13 декабря в эфире радиостанции «Судного дня» появились 24 сообщения, это стало самой «многословной» передачей в истории. Тогда звучали слова «азбука», «двоебрачие», «безотходный», «бильярд», «хватание», «биоток», «геенна», «пискливость» и другие.

20 февраля 2022 года «жужжалка» передала слова «нжти» и «лесолед». Через два дня прозвучали слова «нюхостих» и «неудержимый».