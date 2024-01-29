Суд в Ростовской области приговорил 72-летнюю пенсионерку Евгению Майбороду к 5,5 годам колонии за два антивоенных поста в соцсети «ВКонтакте». Женщину осудили по двум статьям — за распространение «фейков» про армию по мотиву политической ненависти и за призывы к экстремизму (ч.2 ст.207.3 и ч.2 ст.280 УК РФ). Прокуратура требовала для обвиняемой шесть лет колонии.

Как передает телеграм-канал «Сетевые Свободы», дело в отношении Майбороды завели после того, как она на своей странице «ВКонтакте» разместила информацию о количестве погибших российских военнослужащих и «эмоциональный видеоролик». Пенсионерка частично признала вину, но отвергла обвинения в том, что они появились по мотивам политической ненависти.

Женщина рассказала, что к публикации постов ее побудил тот факт, что ее брат оказался под завалами обрушенного в украинском Днепре здания. Сейчас на странице Майбороды во «ВКонтакте» те посты, за которые ее осудили, отсутствуют. При этом женщина оставила в своем профиле картинки и посты с православными мотивами и пацифистским содержанием.

Согласно информации на сайте Шахтинского городского суда, дело пенсионерки было зарегистрировано в сентябре 2023 года. Судебное заседание по разным причинам откладывали семь раз.

В январе 2023 года суд оштрафовал пенсионерку на 40 тыс. рублей по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Из постановления суда следует, что поводом стали публикации с критикой войны на личной странице во «ВКонтакте».

В марте 2023 года женщине дважды назначали административный арест на трое и четверо суток по статьям 20.3 ч.1 и 20.29 КоАП — ее признали виновной в публикации видеозаписи, в которой демонстрируется нацистская символика, а также в распространении экстремистских материалов, включенных в соответствующий реестр.

В апреле 2023 года Евгению Майбороду внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.