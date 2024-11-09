Администрация президента США Джо Байдена разрешила американским военным подрядчикам размещаться на Украине для проведения ремонта американских систем вооружения, поставленных Вооруженным силам страны (ВСУ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на непосредственно знакомого с ходом обсуждения чиновника.

Речь идет, в частности, о починке истребителей F16 и систем ПВО Patriot. Новый подход к их ремонту, одобренный Белым домом в начале ноября до выборов президента США, позволит Пентагону впервые с начала украинского конфликта в 2022 году заключать со своими американскими подрядчиками контракты на работы на территории Украины.

Чиновники в Вашингтоне заявили, что это решение призвано ускорить обслуживание и ремонт используемых украинскими военными систем вооружения из США. Пока неясно, сохранит ли эту практику избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации в январе 2025 года.

«Чтобы помочь Украине ремонтировать и обслуживать военную технику, предоставленную США и их союзниками, Министерство обороны США проводит тендеры на привлечение небольшого числа подрядчиков, которые помогут Украине сохранить уже предоставленную нами помощь», — сообщил представитель Пентагона.

Он уточнил, что упомянутые подрядчики будут находиться далеко от линии фронта и не смогут вступать в непосредственное взаимодействие с российскими войсками. По словам источника, их задачей является быстро ремонтировать и обслуживать американское вооружение по мере необходимости, чтобы его можно было оперативно вернуть в строй.

В Пентагоне подтвердили, что эта мера была необходима для более эффективной работы нескольких систем вооружения, включая F-16 и Patriot, которые «требуют особой технической экспертизы для обслуживания». По словам представителя силового ведомства, предполагается, что условия контрактов скоро будут размещены в интернете.

CNN отмечает, что на протяжении последних двух лет Байден последовательно настаивал на максимальном дистанцировании американских военных от линии фронта на Украине, в том числе из-за риска эскалации конфликта со стороны России на фоне подозрений в непосредственном участии Пентагона в боевых действиях. Госдепартамент США прямо предостерег американцев от любых поездок на Украину еще в 2022 году и с тех пор не менял своих рекомендаций.

Пока что поставленное Украине американское вооружение, получившее значительные повреждения в бою, приходится вывозить на ремонт в Польшу, Румынию и другие страны НАТО, что занимает много времени. Вашингтонские чиновники заверили CNN, что отправка на Украину подрядчиков Пентагона позволит ускорить этот процесс в разы.

Компании, претендующие на получение контрактов, должны будут разработать надежные планы по снижению рисков, чтобы уменьшить угрозы для своих сотрудников.

«Это решение было принято после тщательной оценки рисков и в координации с заинтересованными сторонами из разных ведомств», — сказал представитель министерства обороны США.

Знакомые с ситуацией действующие и бывшие американские чиновники заявили, что новый подход Пентагона не приведет к крупному присутствию на Украине его подрядчиков, как это было в Ираке и Афганистане. По их оценке, на украинской территории будут работать от нескольких десятков до пары сотен мелких подрядчиков одновременно.

«Уже существует широкий спектр американских компаний с персоналом а Украине, выполняющим контракты для украинского правительства, так что это не приведет к существенному увеличению числа сотрудников американских компаний, работающих на территории Украины», — сказал представитель министерства обороны США.