На складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла массовая драка, полиция задержала 10 человек. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе компании. Также проверку начала прокуратура.

Как отметили в пресс-службе, конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР произошел на территории логистического центра в Электростали.

«Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства. Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств», — отметили в компании.

В пресс-службе управления МВД по Московской области при этом сообщили РБК, что сотрудники полиции установили «13 активных нарушителей общественного порядка».

Также проверку после драки начала подмосковная прокуратура. В ведомстве уточнили, что конфликт произошел ночью 8 февраля «на бытовой почве между работниками склада и сотрудниками охраны крупного интернет-магазина».

«Прокуратура города Электростали даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

По данным телеграм-канала Mash, участники драки использовали перцовые баллончики.

SHOT пишет, что драка в седьмом блоке склада в Электростали началась после того, как бригадир сделал замечание одному из сотрудников. Телеграм-канал уточняет, что у задержанных проверят документы на нарушение миграционного законодательства.