На складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла массовая драка, полиция задержала 10 человек. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе компании. Также проверку начала прокуратура.
Как отметили в пресс-службе, конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР произошел на территории логистического центра в Электростали.
«Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства. Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств», — отметили в компании.
В пресс-службе управления МВД по Московской области при этом сообщили РБК, что сотрудники полиции установили «13 активных нарушителей общественного порядка».
Также проверку после драки начала подмосковная прокуратура. В ведомстве уточнили, что конфликт произошел ночью 8 февраля «на бытовой почве между работниками склада и сотрудниками охраны крупного интернет-магазина».
«Прокуратура города Электростали даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.
По данным телеграм-канала Mash, участники драки использовали перцовые баллончики.
SHOT пишет, что драка в седьмом блоке склада в Электростали началась после того, как бригадир сделал замечание одному из сотрудников. Телеграм-канал уточняет, что у задержанных проверят документы на нарушение миграционного законодательства.
- В конце ноября силовики также приходили на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Тогда в пресс-службе маркетплейса заявили, что из-за проверки правоохранительных органов к работе не могут приступить более 8 тыс. сотрудников, продавцам грозят серьезные убытки.
- Mash писал, что 23 ноября «облава мигрантов» прошла в окрестностях склада. Телеграм-канал отмечает, что протоколы за нарушение режима пребывания в стране, миграционных правил и незаконную работу получили 16 человек. Каждому из них выписали штраф, а троих выдворили из страны, сообщал канал.