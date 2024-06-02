Около 50 миллионов литров сточных вод из-за неисправности насосов попали в реку Сену, протекающую в Париже, сообщили телеканалы BFMTV и CNEWS. Это произошло за два месяца до начала летних Олимпийских игр, к которым Сену планируется очистить для проведения соревнований.

По сообщению телеканала CNEWS, загрязнение реки продолжалось в течение нескольких недель в мае. Жители коммуны Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин к западу от Парижа) пожаловались на коричневую зловонную речную воду с плавающими в ней отходами, такими как прокладки и салфетки.

В ходе проверки была выявлена поломка трех насосов на станции в департаменте Ивелин. Мэр коммуны Конфлан-Сент-Онорин Лоран Бросс 29 мая сообщил в соцсети X о подаче жалобы, добавив, что ситуация уже взята под контроль благодаря временно установленным в Ле-Пуантиль насосам.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Игр планируется в виде парада на Сене, по которой проплывут 180 лодок. На реке также должны пройти соревнования по плаванию и триатлону. Эксперты опасаются, что организаторы не успеют очистить Сену в срок.

В конце мая организация Surfrider, которая регулярно анализирует пробы воды из Сены, сообщила, что река по-прежнему слишком грязная. Уровень концентрации кишечной палочки и энтерококков превысил допустимые показатели, установленные спортивными федерациями и европейскими стандартами.

Агентство AFP отмечало, что плохому качеству воды могли способствовать сильные дожди в мае: ливни создают чрезмерную нагрузку на канализационную систему Парижа, а это приводит к прямому сбросу неочищенных сточных вод в реку.

Вместе с тем, согласно данным на сайте парижской префектуры, вода в Сене в принципе непригодна для купания с середины сентября по июнь из-за погодных условий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго ранее говорили о своей готовности искупаться в Сене вопреки опасениям по поводу качества воды. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в мае утвердительно ответил на вопрос, готов ли он присоединиться к Идальго и Макрону, и выразил надежду, что вода не будет слишком холодной.

Британские пловцы, которые будут участвовать в соревнованиях на открытой воде на парижской Олимпиаде, проходят вакцинацию против брюшного тифа и гепатита А. «Мы заранее получим вакцину от брюшного тифа и гепатита А, а после заплыва примем антибиотики — независимо от того, что покажут пробы воды», — заявил BFMTV пловец Филипп Лукас.

«Мне никогда раньше не приходилось принимать такие меры предосторожности, но федерация меньше всего хочет подвергнуть кого-либо из нас опасности, поэтому они очень осторожны», — прокомментировал ситуацию бронзовый призер ЧМ на дистанции 10 км Эктор Пардо.

Он напомнил, что во время Гранд-финала Мировой серии по триатлону на Мадейре в декабре 2023 года сточные воды были сброшены в воду в трех милях от стартовой линии.