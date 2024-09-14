Во время подготовки к авиашоу недалеко от авиабазы Граф Игнатьево в Болгарии при выполнении учебно-тренировочного полета разбился самолет L-39ZA Albatros, сообщает портал Bulgarian Military со ссылкой на Минобороны страны.

По неофициальным данным, оба пилота — майор Петко Димитров и старший лейтенант Венцислав Дунькин — погибли мгновенно, поскольку самолет летел на предельно малой высоте, и они не успели катапультироваться.

Командующий ВВС Болгарии генерал-майор Димитар Петров подчеркнул, что это был обычный полет, к которому пилоты — «образцовые летчики с исключительным опытом» — тщательно готовились в течение нескольких месяцев, а самолет недавно прошел реставрацию.

«Майор Димитров был одним из лучших и опытнейших пилотов Болгарии. Лейтенант Дункин подавал большие надежды на будущее. Учитывая, что эти летчики принесли высшую жертву при исполнении служебных обязанностей, я объявляю 15 сентября днем ​​траура в вооруженных силах. Флаги будут приспущены в память о погибших», — добавил генерал-майор Петров.

Из-за аварии военный министр Болгарии Атанас Запрянов отменил авиашоу. По его словам, сейчас проводится расследование с целью установить обстоятельства и причины случившегося. В нем принимают участие военные прокуроры и следователи, а также сотрудники Службы военной полиции.

14 сентября на авиабазе Граф Игнатьево должны были состояться масштабные показательные выступления авиации, посвященные 20-летию вступления Болгарии в НАТО и 35-летию службы самолета МиГ-29 в составе болгарских ВВС.

Aero L-39 Albatros — универсальный реактивный учебный самолет и легкий штурмовик, созданный чехословацкой компанией Aero Vodochody в конце 1960-х годов. Он способен развивать максимальную скорость 910 км/час и подниматься до 11 тысяч метров. Дальность его полета составляет 1,1 тысячи километров с топливом во внутреннем баке или 1,75 тысячи километров с внешними сбрасываемыми топливными баками.

Bulgarian Military пишет, что L-39 хорошо подходит для легких ударных миссий, поскольку может нести до 1290 кг боеприпасов. «Благодаря своей простой, но прочной конструкции L-39 заслужил широкое признание, послужил в ВВС более 30 стран и стал одним из самых популярных реактивных учебных самолетов в истории авиации», — говорится в сообщении издания.

Известно о многочисленных инцидентах и авариях Aero L-39 Albatros по всему миру, поскольку этот самолет широко используется в качестве учебного в войсках и частной авиации.

«Эти ЧП подчеркивают эксплуатационные риски, связанные со старыми самолетами, и проблемы, с которыми сталкиваются как военные, так и гражданские учебные и показательные полеты. Несмотря на эти аварии, L-39 по-прежнему широко используется, а протоколы безопасности постоянно совершенствуются в ответ на такие инциденты», — пишет Bulgarian Military.