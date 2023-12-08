Президент России Владимир Путин 8 декабря заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Просьбу к главе государства выдвигаться на выборах озвучил спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога после церемонии вручения госнаград военнослужащим в Кремле. Как на это отреагировали российские военкоры, ― в подборке RTVI.

Выдвижение Путина кандидатом в президенты России состоялось, как и положено в военное время, военными. В Георгиевском зале Кремля.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев:

Судя по тому, в какой обстановке, в каком месте, при каких обстоятельствах и по чьей просьбе Владимир Путин сказал, что будет участвовать в выборах президента России, переговоров с Украиной не будет в ближайшее время не только на условиях Украины, но и на каких-либо еще. Скажем, на условиях Запада. Если они и могут быть, то, судя по всему, только об условиях капитуляции Киева и передаче всей Новороссии в состав России.

Важнейшие решения русский правитель, неважно царь это или президент, должен всегда озвучивать перед армией. Это вообще традиция тысячи с лишним лет русской государственности.

Мало кто сомневался, что Путин объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024, вся суть в том, где и перед кем было озвучено данное решение. Традиции важны, традиции нужны, они являются одним из столпов, на коих покоится государство. Очень рад, что мы к ним возвращаемся.

Военный журналист Роман Сапоньков:

Ну и отлично, все стабильно. Решили ввиду важности исторического момента не изобретать хитрые ходы. Остальные кандидаты тоже за компанию сходят, а после 17 марта 2024 все вернется в привычную колею.

Военный волонтер Роман Алехин:

На награждении наших бойцов Владимир Путин сказал, то будет выдвигаться на новый президентский срок в марте 2024 года. Символично и просто.