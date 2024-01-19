В 20-х числах января Москву ожидает теплая погода с температурой в пределах нуля градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. В то же время, по его данным, в ближайшие выходные дни в столицу придут морозы.

Синоптик рассказал, что в субботу и воскресенье, 20 и 21 января, в Москве ожидается умеренная холодная погода. Температура воздуха сохранится в пределах минус 8—13 градусов. Экстремальных снегопадов и сильных порывов ветра не ожидается, заверил Шувалов.

По его словам, холода в столице будут не продолжительными — к середине следующей недели заметно потеплеет.

«Уже на следующей неделе нас ожидает очередной переход к более теплой погоде. К среде, 24 января, прогнозируется до нуля, одного градуса тепла», — рассказал Шувалов.

16-17 января на несколько российских регионов обрушились метели, сильный снегопад и ветер создали помехи на дорогах. Из-за непогоды были перекрыты участки трассы М-12 «Восток». Также затор образовался на 223-м км трассы Р-241 в Ульяновской области.