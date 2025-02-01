Народный артист России, выдающийся дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев умер на 80-м году жизни, сообщили в Большом Московском цирке. Подготовленные им номера, в которых медведи качались на качелях, ездили на велосипедах и мотоциклах и поднимались под купол цирка, были отмечены многочисленными наградами, в том числе международных фестивалей и конкурсов.

«Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство. Его энергия и страсть к работе вдохновляли всех вокруг. Мы все знали Виталия Филипповича как необычайно доброго, чуткого и отзывчивого человека, который оставил яркий след в сердцах многих. Его талант и преданность делу навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Большого Московского цирка.

Дрессировщик, народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный назвал Воробьева «великим человеком» из «поколения настоящих цирковых гуру еще с советского времени», особо отметив в репертуаре артиста номер «Русские качели», с которым тот ездил в Монте-Карло.

«Запомнился он мне человеком очень уверенным в себе, настоящим цирковым артистом, который всю свою жизнь посвятил цирку. Служил как самый преданный цирковой артист, насколько это возможно. Мне удалось с ним во взрослом возрасте поработать. Он был членом коллектива Большого Московского цирка продолжительное время, пока фактически не ушел на пенсию», — поделился Запашный.

Изданию RT он рассказал, что с Воробьевым работал и его отец Вальтер Запашный.

«Так что я Виталия Филипповича и его жену Любовь знаю очень хорошо. Сейчас мы в плотном контакте, решаем вопрос с захоронением, написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы выделить место как народному артисту на Троекуровском кладбище. Он перенёс несколько сложных операций, здоровье его подвело», — пояснил Запашный.

Виталий Воробьев родился в ноябре 1945 года в семье цирковых артистов и пошел по стопам родителей — в 1967 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ), а в конце 1970-х годов получил диплом режиссера в Краснодарском государственном институте культуры.

Около тридцати лет Воробьев выходил на арену в качестве акробата. Как рассказывал его племянник и продолжатель династии Филипп, до в 1972 года артист участвовал в номере «Акробаты-вольтижёры», а потом еще 24 года — в «Акробатическом этюде» и номере «Акробатическая фантазия» циркового коллектива «Цирк на воде» вместе с супругой Людмилой, мастером спорта по спортивной и художественной гимнастике и заслуженной артисткой России.

«Цирк на воде» выступал на площадке посреди наполненного водой бассейна-манежа с разноцветными струями воды, акробатические номера сопровождалась сложными трюками — например, сальто на ходулях с площадки, которую держали два нижних акробата, и двойным сальто-мортале с поворотом на 360°.

После ухода из акробатики Воробьев вместе с женой долгое время выступали со смешанной группой медведей и домашних животных. В 2007 году он был удостоен звания народного артиста России, а через 10 лет возглавил Брянский государственный цирк, которым руководил до конца августа 2019 года.

Воробьев являлся действительным академиком Российской академии циркового искусства и руководил собственным цирком VИТАЛИ, был художественным руководителем коллективов «Руслан и Людмила» и «Цирк-театр-шоу из Москвы».